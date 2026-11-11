Xiaomi wie, jak przyciągnąć uwagę. Nowy smartfon zyska kilka istotnych ulepszeń

Smartfon Xiaomi 18T, następca Xiaomi 17T, ma przynieść kilka odczuwalnych zmian. Chociaż pewnie cena też wzrośnie.

Poznaliśmy informacje o specyfikacji Xiaomi 18T

W maju 2026 roku zadebiutowały smartfony Xiaomi 17T i Xiaomi 17T Pro. Wypada dodać, że model Xiaomi 17T Pro w naszej recenzji otrzymał ocenę 8,5 na 10 możliwych punktów. Jakub wśród jego zalet wymienił świetny wyświetlacz, wysoką wydajność, bardzo dobry aparat, solidny czas pracy oraz ładowanie przewodowe 100 W i indukcyjne 50 W. Natomiast Xiaomi 17T został dobrze przyjęty na rynku – użytkownicy twierdzą, że to jeden z lepszych wyborów w cenie około 2500 złotych.

Niewykluczone, że kolejni przedstawiciele cenionej serii zyskają kilka odczuwalnych ulepszeń. Oczywiście nie należy nastawiać się na rewolucję, ale przyjemna i godna pochwalenia ewolucja jest jak najbardziej możliwa. Poznaliśmy właśnie kilka szczegółów na temat modelu Xiaomi 18T, który zapowiada się całkiem ciekawie.

Informator Gadgetsdata twierdzi, że Xiaomi 18T będzie wyposażony w płaski ekran LTPS OLED o rozdzielczości 1.5K i maksymalnej częstotliwości odświeżania 165 Hz w trybie podstawowym i 185 Hz w obsługiwanych grach. Nie poznaliśmy przekątnej, ale możliwe, że będzie zbliżona do ekranu Xiaomi 17T. Dla przypomnienia, poprzednik jest wyposażony w 6,59-calowy ekran o rozdzielczości 1.5K i maksymalnej częstotliwości odświeżania 120 Hz.

Xiaomi 17T | fot. Xiaomi

Sercem urządzenia ma być procesor MediaTek Dimensity 8600, a Xiaomi zamontuje też RAM LPDDR5X i pamięć na dane w standardzie UFS 4.1. Użytkownik będzie miał do dyspozycji trzy aparaty z tyłu – główny 200 Mpix, ultraszerokokątny 50 Mpix i peryskopowy teleobiektyw 50 Mpix. Niektórzy spekulują, że jakość zdjęć względem starszej generacji będzie widocznie lepsza. Do selfie ma być przeznaczony aparat 32 Mpix.

To wszystko ma działać pod kontrolą Androida 17. Konstrukcja zapewni wodoszczelność na poziomie IP69. Łączność przewodowa będzie realizowana przez USB-C (USB 2.0).

Cena (ponownie) może wzrosnąć

Informacje dotyczące debiutu w Polsce nie są jeszcze znane. Niewykluczone, że w tej kwestii trzeba uzbroić się w cierpliwość. Niestety, prawdopodobny jest scenariusz wyższych cen.

Xiaomi 15T w dniu debiutu w Polsce startował od 2699 złotych. Za Xiaomi 17T trzeba było zapłacić już 2999 złotych. Z kolei Xiaomi 18T może zdrożeć o kolejnych kilkaset złotych.