Zdeklasowały konkurencję. Nowe modele AI z serii Claude

Firma Anthropic udostępniła najnowsze, a zarazem swoje najpotężniejsze modele sztucznej inteligencji z serii Claude. Ich możliwości są na tyle duże, że jeden z nich – Fable 5.2 – otrzymał zestaw zabezpieczeń związanych z cyberbezpieczeństwem i biologią, a drugi – Mythos 5.2 – nie ma tej warstwy ochronnej, ale dlatego korzystać z niego mogą wyłącznie zaufani partnerzy.

Anthropic udostępnia potężne modele Claude Fable 5.2 i Mythos 5.2

Amerykański producent chwali się, że nowe modele cechują się zdecydowanie wyższą skutecznością w realizacji rozmaitych zadań – zarówno od poprzedników, jak i od konkurencji. Postęp jest szczególnie zauważalny w obszarach, takich jak kodowanie, rozumowanie i wizja.

W teście badającym zdolności agentowego kodowania FrontierCode 2.0 model Fable 5.2 uzyskał 49,1% (dla porównania GPT-6 Astra – 42,8%, a Fable 5.1 – 32,4%), w teście związanym z cyberbezpieczeństwem CyScenarioBench – 74,6% (GPT-6 Cyber – 61%, a Fable 5.1 – 61,7%); w zestawie typowych zadań komputerowych OSWorld 2.1 – 89,3% (GPT-6 Astra – 79,5%, a Fable 5.1 – 83,5%), a w benchmarku sprawdzającym wielodziedzinowe rozumowanie Humanity’s Last Exam – 74,2% (GPT-6 Astra – 57,2%, a Fable 5.1 – 65,6%).

Anthropic Claude Fable 5.2 kontra inne modele AI | źródło: Anthropic

Nie tylko teoria. Te modele AI odnoszą sukcesy także w prawdziwym świecie

Testy syntetyczne to jedno, ale Anthropic przekonuje, że Claude Fable 5.2 zdołał także zaprojektować trzy urządzenia elektroniczne (każde z własnymi płytkami drukowanymi, obudowami i oprogramowaniem) i rozwiązać dwa otwarte problemy z fizyki teoretycznej. Z kolei Mythos 5.2 wykrył więcej luk w oprogramowaniu niż którykolwiek z wcześniejszych modeli Claude.

Do tego nowości Anthropic mają rzadziej wprowadzać użytkowników w błąd i być mniej podatne na halucynacje. Przy tym oba modele są w stanie generować odpowiedzi w czasie krótszym o 30% w porównaniu do poprzedników, a jakby tego było mało, bywają od nich tańsze. Milion tokenów wejściowych kosztuje 8 dolarów, a milion tokenów wyjściowych – 40 dolarów.

Claude Fable 5.2 powoli trafia już do użytkowników. Stopniowo dociera na poszczególne platformy, w tym Amazon Web Services (AWS), Google Cloud i Microsoft Azure.