Przełomowa zmiana w Gemini. Takiej kartoteki nie ma nawet matka

Google uzupełniło Gemini o istotną funkcję. Dzięki niej użytkownik będzie mógł lepiej kontrolować to, co bot zapamiętuje na jego temat.

Nowość w pamięci Gemini pozwoli użytkownikom łatwiej wpłynąć na algorytmy

Chatboty AI to potężne narzędzia, które od dawna nie działają wyłącznie na zasadzie zadawania pytań i otrzymywania odpowiedzi, gdyż obecnie mogą stać się przydatnym, osobistym asystentem dla konkretnego użytkownika. Jedną z funkcji wspomagających sztuczną inteligencję w tym procesie jest pamięć. Dzięki niej AI gromadzi dane o osobie, jej nawykach, preferencjach, stylu życia, a nawet o miejscu pracy czy rodzinie (o ile użytkownik porusza z botem tego typu tematy).

Google Gemini otrzymał funkcję pamięci już w listopadzie 2024 roku, dzięki czemu stał się nieco bardziej ludzki i mógł (po wyrażeniu zgody) zapisywać informacje o osobie, z którą rozmawia. Warto dodać, że w marcu 2026 roku Google uzupełniło Gemini o możliwość zaimportowania wspomnień i osobistych preferencji z innych chatbotów np. ChatGPT do pamięci Gemini. Teraz odkryto kolejną funkcję o nazwie Memory summary (z ang. Podsumowanie pamięci).

Użytkownicy od dawna mogli weryfikować i modyfikować informacje zapisane w pamięci Gemini, a nawet je edytować czy usuwać, jednak biblioteka była dość chaotyczna. Teraz wreszcie Google chce to zmienić.

Uporządkowana opcja pamięci w Google Gemini – tego potrzebowali użytkownicy

Dzięki nowej opcji Memory summary użytkownicy Gemini otrzymają pełen, uporządkowany „obraz informacji” na swój temat. Zapisane w pamięci informacje zostaną posegregowane na kategorie, w tym m.in. karierę i projekty zawodowe, podróże, media i rozrywkę, styl życia. Jak twierdzi 9to5google, każda z tych kategorii obejmuje kilka punktów ze szczegółowymi informacjami o użytkowniku.

Co ważne, użytkownik ma kontrolę nad zawartością podsumowania. Może uzupełniać je o nowe informacje, poprawiać błędne, a także usuwać wiadomości, których bot nie powinien przechowywać.

Google podaje, że póki co nowa opcja jest dostępna wyłącznie w języku angielskim i wdrażana dla użytkowników z USA z aktywnym planem Google AI (w aplikacji Gemini i w przeglądarce internetowej). Ponadto, aby korzystać z funkcji Memory summary użytkownik musi przede wszystkim mieć włączoną pamięć w Gemini. Bez tego bot nie zapisuje w pamięci informacji na jego temat. Z opcji nie mogą korzystać osoby poniżej 18. roku życia.

Jeśli chcesz sprawdzić co Gemini na ten moment pamięta na Twój temat możesz: