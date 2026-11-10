Ponad 100 milionów złotych przeszło przez mObywatela

Bank Gospodarstwa Krajowego zdradził, że przez mObywatela przeszło ponad 100 milionów złotych. Z tej usługi w Polsce korzysta się coraz częściej.

Ta funkcja mObywatela nabrała rozpędu – kwoty mówią same za siebie

W lutym 2026 roku informowaliśmy, że aplikacja mObywatel rozpoczęła obsługę Google Pay i Apple Pay. Dzięki temu do usługi ePłatności wdrożono nowe metody płatności. Warto przypomnieć, że ePłatności to system, który umożliwia dokonywanie szybkich, wygodnych i bezprowizyjnych płatności za urzędowe zobowiązania finansowe, w tym m.in. opłaty za podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny czy zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Za rozliczanie transakcji i prawidłowe przekazywanie pieniędzy od płatnika do właściwej jednostki samorządu komunalnego odpowiada Bank Gospodarstwa Krajowego, który przedstawił najnowsze dane na temat rozliczeń. Okazuje się, że w ramach usługi ePłatności dostępnej w mObywatelu rozliczono już ponad 800 tysięcy transakcji na łączną kwotę przekraczającą 100 milionów złotych. Jak podaje BGK, jest to ponad dwukrotnie więcej niż w ciągu całego 2025 roku, w którym rozliczono 315 tysięcy transakcji o wartości 44,5 miliona złotych.

Transakcje realizowane były Blikiem oraz kartami płatniczymi. Największą liczbę oraz wartość przeprowadzonych transakcji odnotowano w marcu, maju oraz wrześniu 2026 roku. Warto podkreślić, że z tego nowoczesnego rozwiązania korzysta już ponad 300 samorządów – najwięcej z nich zlokalizowanych jest w województwie lubelskim, mazowieckim i podkarpackim, natomiast obszar obsługiwanych przez nie gmin i miast zamieszkuje blisko 11 milionów osób.

W projekt angażują się również organy administracji centralnej, w tym niektóre urzędy wojewódzkie (upraszczając opłaty paszportowe dla osób do 12. roku życia) oraz Ministerstwo Sprawiedliwości, pozwalając na przelewanie opłat za księgi wieczyste.

eUrząd Skarbowy obsłuży płatności Google Pay i Apple Pay

Z kolei Ministerstwo Finansów poinformowało interesantów o wydłużeniu listy metod płatności poprzez eUrząd Skarbowy. Dotychczas opłatę za podatek PIT można było zrealizować za pośrednictwem tradycyjnego przelewu, Blika lub kart płatniczych, choć – jak przypomina Cashless – z tą ostatnią metodą było pewne zamieszanie, gdyż rządzącym nie udało się rozstrzygnąć przetargu dotyczącego obsługi kart płatniczych.

Teraz wreszcie podatnicy mogą opłacić PIT z wykorzystaniem popularnych portfeli cyfrowych Google Pay i Apple Pay. Dzięki temu transakcja jest jeszcze szybsza i wygodniejsza oraz nie wymaga ręcznego wprowadzania danych karty płatniczej. W zamian proces odbywa się za pomocą jednego kliknięcia – wystarczy wybrać opcję Zapłać online, a następnie zatwierdzić płatność PIN-em lub biometrią.