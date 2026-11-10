Tego smartfona warto wypatrywać. Będzie prawdziwie flagowy

Wiele smartfonów, niestety, nie trafia do sprzedaży w Polsce. Ten jednak ma być dostępny w Europie, więc zdecydowanie warto go wypatrywać. Szczególnie że jego specyfikacja będzie prawdziwie flagowa.

Smartfon Oppo Find N7 będzie miał imponującą specyfikację techniczną

Przez lata chińscy producenci nieszczególnie często decydowali się sprzedawać swoje składane smartfony w Europie, choć oczywiście są wyjątki – jak Motorola (faktycznie należąca do Lenovo) czy Honor. Ich podejście w końcu się zmieniło, co pokazuje premiera Vivo X Fold 6 w Polsce. Wiadomo już, że do sprzedaży na Starym Kontynencie trafi również smartfon Oppo Find N7.

Jeden z najaktywniejszych informatorów z Chin zdradził kilka (bardzo interesujących) szczegółów na temat nowego składanego smartfona marki Oppo. Ujawnił między innymi, że na jego pokładzie znajdzie się procesor Qualcomm Snapdragon, produkowany z użyciem 2-nm procesu technologicznego.

Co prawda nie precyzuje, czy będzie to Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6, czy Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, lecz – mając na uwadze, że ma to być prawdziwie flagowy model z wyśrubowaną specyfikacją techniczną – można spodziewać się, że Chińczycy wykorzystają SoC z „Extreme” w nazwie.

Nowy, składany smartfon Oppo Find N7 zostanie wyposażony również w aparat główny o rozdzielczości 200 Mpix i czujnik multispektralny, lecz jest pewne, że zaplecze fotograficzne nie ograniczy się do tego, gdyż Oppo Find N6 ma jeszcze 50 Mpix teleobiektyw peryskopowy i 50 Mpix aparat z obiektywem ultraszerokokątnym.

Ponadto według informatora smartfon Oppo Find N7 ma wyróżniać się wyjątkową technologią bezszwową oraz kłaść nacisk na lekkość i smukłość. Może być zatem lżejszy i smuklejszy niż poprzednik, który waży 225 gramów i ma grubość 4,21 mm (po rozłożeniu) lub 8,93 mm (po złożeniu).

Wcześniejsze doniesienia mówiły zaś, że ekran wewnętrzny będzie miał przekątną 7,6 cala, a akumulator pojemność 6500 mAh. To duża zmiana względem poprzednika z 8,12-calowym ekranem wewnątrz i baterią 6000 mAh. Nowy model ma jednak mieć bardziej „paszportowy” kształt, podobnie jak iPhone Duo i Samsung Galaxy Z Fold 8 oraz Xiaomi 18 Fold i Huawei Pura X Max.

Kiedy premiera Oppo Find N7?

Aktualnie żadne źródło nie przekazało informacji na temat daty premiery nowego składanego smartfona marki Oppo, lecz wydaje się ona kwestią najbliższych miesięcy, jako że aktualnie najnowszy model został zaprezentowany w marcu 2026 roku.