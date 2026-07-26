Kolejna wersja Androida odchodzi na emeryturę. Google wyciągnęło wtyczkę

Można było się tego spodziewać. Ta wersja Androida żyła niemal 11 lat, ale Google w końcu zdecydowało się wyciągnąć wtyczkę.

Android 6.0 Marshmallow został wprowadzony w 2015 roku

Prawie 11 lat temu, w 2015 roku, oficjalnie zadebiutował Android 6.0 Marshmallow. Ta wersja systemu operacyjnego przyniosła m.in. funkcję Now On Tap, związaną z już wycofanym asystentem Now. Umożliwiała ona szybkie znalezienie istotnych informacji o tym, co aktualnie widzimy na ekranie smartfona lub tabletu – wystarczyło naciśnięć i przytrzymać przycisk Home.

Ponadto Android 6.0 Marshmallow przyniósł lepsze gospodarowanie energią, zarządzanie uprawnieniami aplikacji i zabezpieczenie odciskiem palca oraz szereg mniejszych zmian. Nie była to rewolucyjna aktualizacja, a także lista nowości nie spełniła wymagań wszystkich użytkowników. Może właśnie dlatego ta wersja dziś została prawie zapomniana, a może po prostu mało osób pamięta systemy operacyjne sprzed ponad 10 lat.

To już koniec Androida 6.0 Marshmallow

Co prawda, Android 6.0 Marshmallow dla wielu osób już od dawna był przestarzałym systemem operacyjnym, z którego korzystanie stało się wątpliwą przyjemnością. Wciąż jednak obsługiwał Usługi Google Play – dłużej niż jakakolwiek inna wersja Androida.

Android 6.0 Marshmallow | źródło: Google

Wspomniane wsparcie zostało ostatnio wycofane, więc możemy mówić o przejściu na zasłużoną emeryturę. Jak wyjaśnia Google na stronach pomocy technicznej, obecnie Usługi Google Play wymagają urządzenia z Androidem 7.0 (poziom interfejsu API 24) lub nowszej wersji.

Wypada dodać, że z Androida 6.0 Marshmallow zaczęli wycofywać się nawet ostatni deweloperzy, którzy przez lata wspierali tę wersję systemu operacyjnego. Przykładowo twórcy gry Art of War 3: Global Conflict poinformowali graczy o zakończeniu wsparcia dla Androida 6.0.

Oczywiście urządzenia z tym Androidem, o ile jeszcze są sprawne, wciąż będą mogły służyć do podstawowych funkcji, takich jak dzwonienie czy SMS-y, a nawet niektóre aplikacje zadziałają. Chociaż liczba użytkowników, dla których to zdanie jest ważne, stanowi tylko mały ułamek osób korzystających z oprogramowania Google. Prawie wszyscy mają już sprzęt ze sporo nowszą wersją Androida.