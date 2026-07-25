Bank Pekao wprowadzi nową formę autoryzacji. Będzie bezpieczniej i prościej

Bank Pekao (ten z żubrem) ogłosił, że ma w planach rychłe wdrożenie nowej usługi, a konkretniej nowej formy uwierzytelniania podczas dokonywania transakcji. Ma być nie tylko prościej, ale przede wszystkim bezpieczniej, bo forma ta stanowi w tym momencie jedno z najbezpieczniejszych narzędzi do autoryzacji.

Bank Pekao wkrótce z obsługą kluczy dostępu

Jak podaje serwis Cashless, klienci Banku Pekao zaczęli otrzymywać informacje o planowanym wdrożeniu obsługi kluczy dostępu, czyli passkeys. Klucze dostępu stanowią obecnie jedną z najnowocześniejszych i najbezpieczniejszych form uwierzytelniania.

Ich działanie opiera się o zaawansowaną kryptografię, a klucze te (będące unikalnymi ciągami znaków) są zapisywane bezpośrednio na naszym urządzeniu. Korzystając z klucza dostępu, użytkownik nie musi wpisywać tradycyjnego loginu i hasła – jego weryfikacja odbywa się poprzez dane biometryczne, a więc odcisk palca lub rozpoznawanie twarzy.

Według przekazywanych informacji, głównym celem wprowadzenia kluczy dostępu ma być uwierzytelnianie podczas dokonywania transakcji internetowych przez 3D Secure lub Click to Pay. Rozwiązanie to pozwoli ominąć konieczność otwierania aplikacji bankowej czy wpisywania kodu SMS. Z racji, że klucze dostępu zapisywane są na urządzeniu, to – co za tym idzie – autoryzacja przez niego dojdzie do skutku nawet jeśli użytkownik nie korzysta z aplikacji banku.

Wdrażanie nowego rozwiązania ma następować stopniowo, począwszy od czwartego kwartału 2026 roku, ale klienci nie będą zobligowani do korzystania z niego. Ma ono stanowić wyłącznie dodatkową, choć zdecydowanie bezpieczniejszą i szybszą możliwość weryfikacji.

Google Passkeys (fot. Google)

Coraz więcej aplikacji z obsługą passkeys

Warto przypomnieć, że klucze dostępu stanowią jedną z najnowszych form uwierzytelniania. Jest to wyjątkowo bezpieczne rozwiązanie, a jednocześnie znacznie upraszcza proces autoryzacji podczas – na przykład – logowania z racji braku konieczności wpisywania danych.

Obecnie coraz większa ilość usług i aplikacji oferuje, a nawet sugeruje użytkownikom możliwość skorzystania z passkeys jako formy uwierzytelniania zamiast loginu oraz hasła. Kluczy dostępu można używać już – między innymi – w Revolucie, na Facebooku i Instagramie, Discordzie, Allegro czy Amazonie.