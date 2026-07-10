Xiaomi szykuje petardę. Przy takim „Pro” nie potrzeba „Ultra”

Z nieoficjalnych informacji wynika, że smartfon Xiaomi 18 Ultra nie powstanie, a tegoroczną serię flagowców tworzyć będą jedynie trzy modele: Xiaomi 18, Xiaomi 18 Pro i Xiaomi 18 Pro Max. Wygląda jednak na to, że nie musi to być duża strata, bo warianty z dopiskiem Pro mają zaliczyć w tym czasie olbrzymi postęp. Jeśli ta plotka się potwierdzi, to będą one prezentować poziom porównywalny do Xiaomi 17 Ultra (a nawet nieco wyższy).

Smartfon Xiaomi 18 Pro będzie miał dwa aparaty 200 Mpix?

Digital Chat Station słynie z serwowania nieoficjalnych informacji, które potem faktycznie znajdują potwierdzenie w rzeczywistości. Jeśli tak będzie i tym razem, to smartfon Xiaomi 18 Pro zostanie wyposażony w dwa aparaty o rozdzielczości 200 Mpix.

Główny obiektyw zostanie sparowany z sensorem wykorzystującym architekturę LOFIC (którą można w uproszczeniu nazwać HDR na sterydach), a drugi czujnik o tej rozdzielczości będzie połączony z peryskopowym teleobiektywem. Nie wiadomo, czy będzie im towarzyszyć jeszcze moduł ultraszerokokątny, ale to prawdopodobny scenariusz.

Co jeszcze zaoferuje Xiaomi 18 Pro?

Poza imponującym systemem fotograficznym Xiaomi 18 Pro ma się również cechować bardzo pojemnym akumulatorem (7000 mAh), który będzie można ładować z mocą nawet 100 W. W środku znajdzie się też miejsce na (niezapowiedziany jeszcze) flagowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 opierający się na litografii 2 nm. Wszystko to zaś przy zachowaniu stosunkowo kompaktowych gabarytów.

Sam ekran będzie należeć do mniejszych – DCS wspomina konkretnie o przekątnej w okolicach 6,4 cala i ultrasmukłych ramkach. Poprzednie doniesienia wskazywały zaś na obecność technologii podobnej do Privacy Display z modelu Samsung Galaxy S26 Ultra.

Zatem porównanie może wyglądać tak…

(Nieoficjalna) specyfikacja Xiaomi 18 Pro vs Xiaomi 17 Pro – porównanie:

Xiaomi 18 Pro Xiaomi 17 Pro Wyświetlacz 6,4 cala,

AMOLED 6,3 cala,

AMOLED Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 (2 nm) Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) Akumulator 7000 mAh,

ładowanie do 100 W 6300 mAh,

ładowanie do 100 W Aparaty – 200 Mpix (główny),

– 200 Mpix (teleobiektyw),

(?) – 50 Mpix (ultraszerokokątny) – 50 Mpix (główny),

– 50 Mpix (teleobiektyw),

– 50 Mpix (ultraszerokokątny)

Zapowiada się więc jeden z największych progresów z generacji na generację. Sam smartfon Xiaomi 18 Pro natomiast może być świetną opcją dla kogoś, kto celuje w mniejszy rozmiar, ale nie chce rezygnować z flagowych możliwości.

Premiera serii Xiaomi 18 prawdopodobnie odbędzie się we wrześniu 2026 roku.