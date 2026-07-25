Nowości w przeglądarce Opera One. Jedna spodoba Wam się szczególnie

W ostatnich dniach przeglądarka Opera One otrzymała aktualizację, w ramach której zyskała dwa istotne usprawnienia. Jedno z nich to zupełnie nowa funkcja, która przypadnie do gustu tym, którzy przeglądając internet otwierają dużo kart.

Opera One teraz z pionowym paskiem kart

Najważniejszą nowość nowej wersji Opera One stanowi możliwość włączenia pionowego paska kart znajdującego się po lewej stronie, zamiast klasycznego układu z poziomym, umieszczonym na górze. To funkcja szczególnie przydatna dla osób, które korzystając z przeglądarki mają tendencję (tudzież po prostu konieczność) do utrzymywania bardzo dużej liczby kart otwartych jednocześnie.

Dlaczego to świetna funkcja? Przy standardowym układzie z paskiem na górze im więcej kart zaczynamy otwierać, tym odnośniki do nich stają się coraz mniejsze, aż w pewnym momencie w zasadzie przestajemy widzieć podpis, a jedynie samo logo danej strony. Na pewnym etapie może to irytować.

Po włączeniu pionowego układu kart, wszystkie z nich wyświetlają się w postaci – jak sama nazwa wskazuje – pionowej listy prezentowanej po lewej stronie przeglądarki. Pokazuje się tutaj zarówno logo, jak i nazwa (podpis) danej strony internetowej. Rozmiar, a bardziej szerokość tego panelu, możemy dowolnie zmieniać, jak również jednym kliknięciem schować go tak, aby pokazywały się wyłącznie ikony stron bez podpisów, by zwiększyć przestrzeń przeglądania.

Warto nadmienić, że Opera wcale nie jest pierwszą przeglądarką, która oferuje taką mozliwość. Nie tak dawno, bo raptem w kwietniu tego roku, identyczne rozwiązanie wprowadzono do Google Chrome.

Opera One z funkcją pionowego paska kart (fot. materiały Opera)

Korzystanie z Google Lens w Opera One teraz jeszcze wygodniejsze

Ulepszenia w Opera One objęły także Google Lens, który już od jakiegoś czasu jest zintegrowany z przeglądarką. Po najnowszej aktualizacji, korzystanie z niego ma być jeszcze łatwiejsze.

Twórcy zintegrowali bowiem Google Lens z paskiem wyszukiwarki, dzięki czemu użytkownicy mogą wyszukiwać obrazy już z poziomu strony głównej przeglądarki. Oprócz tego, możliwe jest też wyszukiwanie obrazów przy wykorzystaniu lokalnych plików na komputerze lub grafik skopiowanych do schowka.

Kliknięcie ikony Google Lens spowoduje wówczas otwarcie okna umożliwiającego bezpośrednie wklejenie wybranego obrazu, a wyniki pojawią się w aktualnie otwartej karcie.