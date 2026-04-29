Nowe Polo jest na prąd. Volkswagen posłuchał kierowców

Zadebiutował Volkswagen ID. Polo. Mamy do czynienia z miejskim elektrykiem, który oferuje kilka ciekawych rozwiązań.

Volkswagen ID. Polo wyróżnia się na tle elektrycznej rodziny z Wolfsburga

Nie chodzi o wygląd, bowiem ID. Polo sporo czerpie z niedawno zaprezentowanego następcy Volkswagena ID.3. Zarówno w kwestii designu zewnętrznego, jak i projektu środka. Jednak w przeciwieństwie do ID.3 Neo i innych obecnych elektryków, Volkswagen ID. Polo korzysta z napędu na przód. Niektórzy wskazują, że decyzja była podyktowana szukaniem oszczędności i oczywiście nie oznacza to w tym przypadku nic złego.

Elektryczne Polo będzie oferowane w trzech wariantach mocy – 116 KM (85 kW), 135 KM (99 kW) i 211 KM (155 kW). Wersje 116 KM i 135 KM standardowo otrzymają akumulator LFP (litowo-żelazowo-fosforanowy) o pojemności użytecznej 37 kWh. Ładowanie od 10 do 80% na ładowarkach DC zajmie około 23 minuty, a w pełni naładowany akumulator ma pozwolić na przejechanie około 329 km według WLTP.

Z kolei model 211 KM korzysta z akumulatora NMC (niklowo-manganowo-kobaltowego) o pojemności netto 52 kWh i zapewnia zasięg do 454 km według WLTP. Ładowanie od 10 do 80% trwa około 24 minuty na stacjach DC.

Więcej miejsca niż w spalinowym Polo

Wymiary elektrycznego Volkswagena ID. Polo wynoszą: długość 4053 mm, szerokość 1816 mm i wysokość 1530 mm, natomiast rozstaw osi to równe 2600 mm. Samochód został zbudowany na platformie MEB+, która powstała z myślą o elektrykach i pozwala lepiej wykorzystać dostępną przestrzeń.

Przykładowo spalinowe Polo ma bagażnik o pojemności 351 litrów, a elektryczna wersja oferuje 441 litrów. Po rozłożeniu tylnej kanapy wartości rosną odpowiednio do – 1125 i 1240 litrów. Należy oczekiwać, że kierowca i pasażerowie też mają więcej przestrzeni.

Na desce rozdzielczej znalazły się dwa ekrany – 10-calowy zestaw cyfrowych zegarów i 13-calowy ekran systemu infotainment. Warto zauważyć, że Volkswagen ID. Polo – w przeciwieństwie do nieco starszych elektryków producenta – ma znacznie więcej fizycznych przycisków, co dotyczy też nowej kierownicy. Firma posłuchała więc narzekań swoich klientów.

Ile ma kosztować Volkswagen ID. Polo?

Samochód będzie sprzedawany w trzech liniach wyposażenia – Trend, Life i Style. Podstawowa, czyli Trend, oferuje już duże ekrany, reflektory LED oraz systemy wspomagania, takie jak Side Assist oraz Lane Assist (w tym Emergency Assist).

W Life klienci dostają m.in. kamerę cofania z czujnikami parkowania z przodu i z tyłu oraz systemy, takie jak Adaptive Cruise Control (ACC), Park Distance Control (przód) i Front Cross Traffic Assist. Z kolei wersja Style składa się chociażby z reflektorów IQ.Light LED Matrix z podświetlaną listwą świetlną, tylnych lamp 3D LED oraz podświetlanego logo VW z przodu i tyłu.

Volkswagen ID. Polo opcjonalnie może być wyposażony w system audio Harman Kardon o mocy 425 watów, duży panoramiczny dach czy pneumatyczną funkcję masażu w elektrycznie regulowanych przednich fotelach. Ponadto elektryk może zasilać urządzenia zewnętrzne (do 3,6 kW).

Przedsprzedaż nowego ID. Polo w Polsce rozpocznie się już na początku maja. Ceny u nas nie są jeszcze znane, ale w Niemczech mają startować od 24995 euro, czyli około 106 tys. złotych.

Volkswagena ID.3 Neo można już zamawiać w Polsce

Elektryczny odpowiednik Golfa, czyli Volkswagen ID.3 Neo, niedawno zawitał do Polski. Oznacza to, że można go już zamawiać w salonach. Wersja Trend z silnikiem o mocy 170 KM i akumulatorem 50 kWh to wydatek 152990 złotych.

ID.3 Neo Life o mocy 190 KM z akumulatorem 58 kWh został wyceniony na 169890 złotych, natomiast wersja Life z akumulatorem 79 kWh i silnikiem o mocy 231 KM startuje od 185490 złotych. Topowy wariant Style z tym samym układem napędowym kosztuje od 198590 złotych.