Wyjeżdżasz na majówkę 2026? Tak zgarniesz darmowy pakiet danych w roamingu

Majówka 2026 wystartuje już niebawem, a wraz z nią podróże, wycieczki i wyjazdy. Jeśli wybierasz się poza granice Polski przyda Ci się ten dodatkowy pakiet danych w roamingu.

Dodatkowy pakiet danych w roamingu – w sam raz na majówkę 2026

Planujesz zagraniczny długi wyjazd albo krótki city break i chcesz utrzymać stały kontakt ze swoimi bliskimi i wirtualnym światem? Bez wątpienia pomoże Ci w tym dodatkowy pakiet internetu w roamingu. Magentowy operator udostępnił w aplikacji Mój T-Mobile nową ofertę, dzięki której możesz złapać paczkę danych 1 GB w roamingu w UE.

W ramach programu Magenta Moments można bezpłatnie odebrać dodatkowy pakiet do wykorzystania na terenie Unii Europejskiej w strefie 1A. Zgodnie z informacją udostępnioną przez operatora strefa ta obejmuje Austrię, Azory, Belgię, Bułgarię, Chorwację, Cypr, Czechy, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Gibraltar, Grecję, Gujanę Francuską, Gwadelupę, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Islandię, Liechtenstein, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maderę, Maltę, Martynikę, Mołdawię, Niemcy, Norwegię, Portugalię, Reunion, Rumunię, Słowację, Słowenię, Szwecję, Ukrainę, Watykan, Węgry, Włochy oraz Wyspy Kanaryjskie.

Darmowy pakiet danych w roamingu (screen: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Firma deklaruje też, że klienci oferty abonamentowej, MIX i w Heyah na kartę mogą skorzystać z pakietu także w wybranych krajach spoza strefy 1A. Należy do nich Albania, Czarnogóra oraz Macedonia Północna.

Darmowy pakiet danych w roamingu w UE na majówkę 2026

Aby zdobyć ten dodatkowy 1 GB w roamingu na terenie UE należy otworzyć aplikację Mój T-Mobile i przejść do sekcji Moments. Następnie należy odnaleźć właściwą ofertę, odblokować ją i stuknąć w przycisk Chcę zrealizować teraz. Jeśli jesteś posiadaczem kilku numerów wybierz ten z taryfą Go!, a następnie aktywuj bezpłatny pakiet klikając w Kupuję i płacę.

Darmowy pakiet danych w roamingu (screen: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Pakiet można odebrać do 4 maja 2026 roku, a jego ważność wynosi 30 dni. Po upływie tego czasu niewykorzystane dane przepadają. T-Mobile deklaruje, że aktywacja pakietu zostanie potwierdzona SMS-em, w momencie gdy pakiet będzie gotowy do użycia za granicą.

Przypomnę też, że od marca 2026 roku T-Mobile ułatwił kupno i rejestrację kart SIM. Teraz wszelkie formalności dopełnisz bez konieczności wychodzenia z domu.