Flagowy smartfon z akumulatorem 7000 mAh? Xiaomi szykuje bombę

Najnowsze doniesienia wskazują na to, że smartfon Xiaomi 16 zostanie wyposażony w akumulator o olbrzymiej pojemności. Co ciekawe jednak, nie zanosi się na to, by miał być pod tym względem ewenementem wśród flagowców. Przekonamy się o tym jeszcze w kwietniu.

Xiaomi 16 symbolem zmiany w sektorze flagowych smartfonów. Choć nie pierwszym

To może być wreszcie rok flagowych smartfonów z dużymi bateriami. W sieci pojawia się coraz więcej informacji, które sugerują, że topowe modele w 2025 roku będą wyposażone w akumulatory o pojemności zdecydowanie wyższej niż ich bracia z roku poprzedniego.

W ubiegłym miesiącu do sieci trafiła informacja, że smartfon Xiaomi 16 będzie mieć wyraźnie większy wyświetlacz – na poziomie 6,5 cala (podczas gdy Xiaomi 15 – zupełnie jak Xiaomi 14 i Xiaomi 13 – miał panel o przekątnej 6,36 cala). Teraz okazuje się, że większa ma być także pojemność jego akumulatora.

Xiaomi 15 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Zamiast 5240 mAh jak u poprzednika (w chińskiej wersji 5400 mAh), Xiaomi 16 ma mieć akumulator o pojemności aż 7000 mAh. Niemałe grono osób przyjęłoby to pewnie z wielkim entuzjazmem. Wiele wskazuje jednak na to, że miłośnicy dużych baterii będą mieli zdecydowanie większy wybór. I to wcześniej.

Akumulator o pojemności 7200 mAh w smartfonie Realme GT 7 potwierdzony

O ile bowiem premiery Szesnastki spodziewamy się dopiero pod koniec roku, to jeszcze przed końcem tego miesiąca, bo 23 kwietnia, zaprezentowany zostanie Realme GT 7, również będący modelem flagowym. Chiński producent oficjalnie potwierdził, że urządzenie zostanie wyposażone w akumulator o pojemności 7200 mAh (to spory wzrost względem 5500 mAh z Realme GT 6).

Smartfon Realme GT 7 ma zostać także wyposażony w topowy procesor MediaTek Dimensity 9400+, który dopiero co został zaprezentowany. Wszystko to zaś przy smuklejszej od poprzednika konstrukcji (8,25 mm vs 8,6 mm). W przypadku Xiaomi 16 również mówi się o odchudzeniu, a więc wyraźnie nakreśla nam się tutaj pewien trend.

Mówienie o trendzie jest jak najbardziej uzasadnione, ponieważ na Xiaomi i Realme się nie kończy. Wprawdzie nieco mniejszą, ale wciąż niemałą pojemność 6200 mAh potwierdzono dla nadchodzącego modelu OnePlus 13T z zaledwie 6,3-calowym wyświetlaczem. O dużych bateriach wspomina się także w kontekście producentów, takich jak Vivo, Oppo czy Honor.

Flagowe smartfony będą działać dużo dłużej? Ano niekoniecznie…

Oczywiście większa pojemność nie musi od razu oznaczać, że flagowe smartfony w tym roku będą trzymać wyraźnie dłużej na jednym ładowaniu niż ich poprzednicy. Pomimo że kolejne generacje chipsetów są teoretycznie coraz bardziej energooszczędne, zadania stawiane smartfonom – między innymi w związku z potężnymi aparatami oraz sztuczną inteligencją – dynamicznie zwiększają zapotrzebowanie na energię.

Pożyjemy, zobaczymy.