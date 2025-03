OnePlus szykuje mniejszego flagowca. Zamiast Mini będzie 13T?

O tym, że OnePlus szykuje się do premiery mniejszego flagowca, słyszymy już od wielu długich tygodni. Dotychczas jednak wiele wskazywało na to, że będzie to po prostu OnePlus 13 Mini. Wygląda na to, że plany dotyczące nazwy jeszcze nie zostały sprecyzowane, bo coraz więcej mówi się o… OnePlusie 13T. Do sieci trafiły pierwsze zdjęcia i specyfikacja urządzenia.

Smartfon mniejszy, ale z flagowym potencjałem

OnePlus 13T ma być odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na mniejsze (nazwijmy je: kompaktowe) smartfony z najwyższej półki. Urządzenie pojawiło się już na zdjęciach opublikowanych w chińskim serwisie Weibo – widać na nich smartfon z wyraźnie mniejszą bryłą i kwadratową wyspą aparatów z dwoma obiektywami ustawionymi pionowo. Obok znajduje się dioda LED i dodatkowy sensor, którego funkcji jeszcze nie ujawniono.

Pod względem designu OnePlus 13T ma być bardzo zbliżony do jednego z nadchodzących modeli Oppo z serii K, ale pod maską znajdzie się już wyraźnie mocniejsze wnętrze. Sercem urządzenia ma być Snapdragon 8 Elite, czyli ten sam układ, który napędza „dużego” OnePlusa 13. To stawia model 13T w rzędzie najwydajniejszych smartfonów na rynku – mimo mniejszych rozmiarów – podobnie jak Xiaomi 15.

Wydajność to jedno, ale równie imponująco zapowiada się czas pracy. Dzięki akumulatorowi o pojemności 6200 mAh (wykonanemu w technologii krzemowo-węglowej) oraz wsparciu dla ładowania 80 W, OnePlus 13T może zaoferować czas pracy typowy raczej dla większych urządzeń.

Według doniesień, na froncie znajdziemy 6,31-calowy płaski ekran OLED z rozdzielczością 1.5K i częstotliwością odświeżania 120 Hz. W wyświetlaczu umieszczony zostanie też czytnik linii papilarnych. Całość zostanie zamknięta w szklanej obudowie z metalową ramką, co sugeruje najwyższą jakość wykonania.

OnePlus 13T (źródło: gizmochina)

Co jeszcze szykuje OnePlus?

Z racji mniejszej obudowy, kompaktowe smartfony często borykają się z problemem odprowadzania ciepła. OnePlus zdaje się mieć na to gotową odpowiedź. Doniesienia sugerują, że producent postawił na przebudowaną architekturę wewnętrzną i nowe materiały do chłodzenia, dzięki którym powierzchnia rozpraszania ciepła ma być większa niż w wielu pełnowymiarowych flagowcach.

Na temat aparatów wiadomo już całkiem sporo. OnePlus 13T ma zostać wyposażony w podwójny zestaw 50 Mpix matryc (główny + teleobiektyw z 2x zoomem optycznym). To może nie jest rewolucja, ale jak na kompaktowy format, zestaw wygląda solidnie (szczególnie jeśli producent zdecyduje się na matryce Sony z serii IMX).

Premiera OnePlusa 13T może nastąpić jeszcze w kwietniu lub maju, chociaż na razie OnePlus nie podał konkretnej daty. Sam prezes firmy Louis Jie zasugerował niedawno, że użytkownicy wreszcie doczekają się smartfona „dla fanów małych ekranów”.