Xiaomi 14 wykosi konkurencję swoją wydajnością? Znamy część specyfikacji

Najnowsze flagowce marki Xiaomi, czyli modele 13 i 13 Pro zadebiutowały na naszym rynku dokładnie 16 lutego 2023. Można zatem powiedzieć, że minęło już dużo czasu, a to oznacza, że premiera następców tegorocznych trzynastek zbliża się nieubłaganie małymi, ale zdecydowanymi krokami. Zatem, co już o nich wiemy?

Specyfikacja techniczna Xiaomi 14

Xiaomi chyba zdążyło przyzwyczaić nas wszystkich, że flagowe smartfony firmy od dłuższego czasu nie mają już nic wspólnego z niskimi cenami, ale za to są za pan brat z wysoką jakością. To dlatego zarówno Xiaomi 13, jak i 13 Pro są naprawdę udanymi flagowcami. Najpewniej tak samo powinno być i w przypadku ich następców. Kolejne pojawiające się przecieki na temat nadchodzących czternastek zdradzają nam już coraz więcej.

Nie jest zaskoczeniem, że sercem nowych flagowców ma być gorąco spodziewany procesor Qualcomma, czyli Snapdragon 8 Gen 3. Oficjalna premiera tego układu odbędzie się w październiku. Z najnowszych pogłosek wiemy już, że może to być pierwszy procesor firmy, obsługujący aplikacje wyłącznie w 64 bitach i będzie zbudowany z konfiguracji rdzeni 2+3+2+1. Z układem zintegrowane będzie również nowe GPU – Adreno 750.

Całość będzie współpracować najpewniej z najlepszymi typami pamięci RAM i wewnętrznej. Urządzenie zasili akumulator o pojemności 4860 mAh z obsługą dla szybkiego ładowania przewodowego o mocy 90 W. Warto przypomnieć, że poprzednik oferuje 67 W. Nie zabraknie także 50-watowego ładowania indukcyjnego.

Xiaomi 14 Pro na przedpremierowym renderze. (Źródło: IceUniverse / Twitter)

Z kolei 14 Pro, czyli bardziej wypasiony wariant ma jeszcze przed nami sporo tajemnic. Wiemy jedynie, że może on zaoferować nieco większą baterię 5000 mAh i szybsze ładowanie po kablu – nawet do 120 W. Poprzednie pogłoski serwowane przez znanego leakera IceUniverse dają nam do zrozumienia, że model 14 Pro będzie dysponował bardzo wąskimi ramkami ekranu.

Kiedy premiera?

Jedno ze źródeł powyższych pogłosek twierdzi, że Xiaomi może planować nieco szybszą premierę swoich najnowszych flagowców.

Dla przypomnienia, po raz pierwszy modele 13 i 13 Pro ujrzały światło dzienne podczas chińskiej premiery 11 grudnia 2022 roku. Jeśli wierzyć plotkom, czternastki zadebiutują już w listopadzie bieżącego roku. Czy rzeczywiście tak będzie? Tego dowiemy się w najbliższych miesiącach.