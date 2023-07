Samsung Galaxy Buds 2 Pro zyskują nowe, przydatne funkcje

Producenci raczej przyzwyczaili nas już do implementowania nowych funkcji do swoich urządzeń (przede wszystkim smartfonów) przy pomocy aktualizacji systemu. W tym wypadku, Samsung miło zaskoczył użytkowników swoich flagowych słuchawek Galaxy Buds 2 Pro, wydając dla nich aktualizację oprogramowania, którego nowe funkcje z pewnością ucieszą wiele osób korzystających z tego modelu.

Samsung Galaxy Buds 2 Pro z nowymi funkcjami

Niewątpliwie Galaxy Buds 2 Pro to jedne z najlepszych obecnie słuchawek prawdziwie bezprzewodowych (tudzież jak kto woli True Wireless) na rynku, co potwierdziła Kasia recenzując już jakiś czas temu ten model. Najlepiej spisują się zwłaszcza wtedy, gdy korzystamy ze smartfona i innych urządzeń marki Samsung, bowiem to z nimi słuchawki korzystają z dedykowanego kodeku audio, zapewniającego lepszą jakość dźwięku oraz szybko przełączają się między sprzętami.

Jeśli korzystacie z tegoż modelu słuchawek, warto poświęcić chwilę na zaktualizowanie ich oprogramowania układowego poprzez aplikację Galaxy Wearable. Na użytkowników czeka tam już najnowsza aktualizacja o numerze kompilacji R510XXU0AWF4. Jak to zwykle bywa w przypadku słuchawek, waży ona dość niewiele (a dokładniej niespełna 6 MB), ale wprowadza już całkiem sporo nowości.

Poza wymienieniem standardowej poprawy stabilności i niezawodności, na liście zmian znajduje się między innymi nowa funkcja nazwana Wyostrzony dźwięk połączenia. Ma ona ułatwiać rozmawianie podczas prowadzenia połączeń telefonicznych w hałaśliwym otoczeniu.

Aktualizacja dla słuchawek Galaxy Buds 2 Pro (źródło: Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Znany doskonale użytkownikom tryb transparentności, czyli przekazywanie przez mikrofony słuchawek dźwięków z otoczenia, zyskał teraz pięć poziomów natężenia, podczas gdy wcześniej oferował tylko trzy. Finalnie pozwoli to na zdecydowanie płynniejszą regulację i lepsze dopasowanie głośności tego, co słyszymy wokół nas, bez wyjmowania słuchawek z uszu.

Oprócz tego, jako ostatnią nowości, w sekcji ułatwień słuchania, producent dodał także opcję Bardzo głośne otoczenie.

Jak zaktualizować słuchawki?

Aby zainstalować nowe oprogramowanie dla słuchawek Samsung, przede wszystkim należy wejść w służącą do zarządzania ich opcjami aplikację Galaxy Wearable. Tam wystarczy już tylko przejść do ustawień naszych Galaxy Buds 2 Pro i kliknąć w sekcję Aktualizacja oprogramowania słuchawek.

Podczas instalacji nowego oprogramowania słuchawki muszą być cały czas połączone z telefonem i nie jest możliwe korzystanie z nich do czasu zakończenia aktualizacji. Cały proces trwa zwykle kilkanaście minut, zatem warto zrobić to w momencie, gdy nie musimy akurat korzystać ze słuchawek.