Historia się powtarza. Xiaomi 12 będzie pierwszym smartfonem z procesorem Qualcomm Snapdragon 898

Koniec roku zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim prezentacja flagowego procesora Qualcomma – Snapdragon 898 będzie topowym układem SoC producenta na przyszły rok. Jak się jednak okazuje, pierwsze smartfony wyposażone w ten układ mogą mieć premierę jeszcze w 2021 roku. Wśród nich ma się znaleźć Xiaomi 12 oraz model marki Motorola.

Xiaomi 12 pierwszym smartfonem na rynku z procesorem Qualcomm Snapdragon 898

W sieci pojawiło się zdjęcie, na którym uchwycono smartfon z odpaloną aplikacją Device Info HW. Ujawnia ono, że sfotografowane urządzenie (może to być własnie Xiaomi 12) ma na pokładzie SoC o nazwie kodowej SM8450, który jest bezpośrednim następcą Snapdragona 888, znanego pod nazwą SM8350.

Nadchodzący Qualcomm Snapdragon 898, podobnie jak poprzednik, będzie zbudowany z trzech klastrów. W jego skład wejdzie jeden rdzeń, oparty na mikroarchitekturze ARM Cortex-X2, rozpędzający się maksymalnie do 3,0 GHz, a także trzy rdzenie Cortex-A710 o zegarze 2,5 GHz. Na trzeci klaster złożą się z kolei cztery rdzenie Cortex-A510, taktowane 1,79 GHz. Całość powinna być wspierana przez grafikę Adreno 730.

Snapdragon 898 będzie pierwszym flagowym CPU Qulacomma, wykonanym na podstawie architektury ARMv9, natomiast jego produkcją ma zająć się Samsung, który wykorzysta 4-nm proces litograficzny.

Nowe rdzenie, według nieoficjalnych informacji, powinny zapewnić nawet 15% skok wydajności w porównaniu do procesora Qualcomm Snapdragon 888. Poważany leakster Ice Universe podaje, że w Geekbench5 CPU uzyskuje ~1200 punktów w teście jednego rdzenia, natomiast w konfiguracji wielordzeniowej ~3900 punktów.

Trzeba dodać, że jest to sprzęt, który jeszcze nie miał premiery, a więc w praktyce wydajność może okazać się jeszcze wyższa, bowiem próbki inżynieryjne Snapdragona 898 mogą mieć zdecydowanie niższe zegary niż finalny czip.

Xiaomi Mi 11 (źródło: Tabletowo / Katarzyna Pura)

Flagowy procesor Qualcomma na rok 2022 trafi w pierwszej kolejności do nadchodzącego Xiaomi 12, następnie do bliżej nam nieznanego smartfona Motoroli. Co ciekawe, urządzenia mają zostać zaprezentowane już pod koniec br. Mimo to powinniśmy oczekiwać, że Xiaomi 12 zadebiutuje w kraju nad Wisłą nieco później.