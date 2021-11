Zimno, zimniej, Xiaomi! Oto nowa, wydajna technologia chłodzenia smartfonów

Wydawałoby się, że czasy przegrzewających się smartfonów już dawno minęły, ale producenci procesorów mobilnych wciąż poddają próbie zdolności odprowadzania ciepła w naszych kieszonkowych komputerach. Dlatego Xiaomi opracowało nową technologię chłodzenia smartfonów.

Pozbyć się ciepła raz, a dobrze

Obecnie w smartfonach powszechnie stosuje się metodę schładzania wnętrza urządzenia za pomocą systemu komór parowych. Jest to skuteczne rozwiązanie, ale nie zawsze wystarcza – zwłaszcza, gdy smartfon poddawany jest ekstremalnym obciążeniom, a temperatura na zewnątrz jest wysoka.

Xiaomi wpadło na pomysł, jak uskutecznić schładzanie smartfona, za pomocą technologii Loop Liquid Cool. Zgodnie z zapewnieniami firmy, umożliwia ona nawet dwukrotnie lepsze odprowadzanie ciepła w porównaniu z konwencjonalnymi komorami parowymi. Jest inspirowana rozwiązaniami stosowanymi w przemyśle lotniczym. Na czym polega?

Loop Liquid Cool wykorzystuje zjawiska kapilarne, dzięki którym ciecz chłodząca jest wciągana w rejon wymagający schłodzenia, odparowuje, a następnie jest przechwycana i kierowana do jednokierunkowego kanału, będący częścią układu zamkniętej pętli.

Najważniejsze w układzie jest to, że cyrkulacja ogrzanej pary jest jednokierunkowa. Dzięki zastosowaniu swego rodzaju zaworów, przepływ cieczy przez parownik nie powoduje cofania się gazów z powrotem do rozgrzanych komór.

Czy to rzeczywiście działa?

Owszem, i to na tyle sprawnie, że Xiaomi przetestowało ten model chłodzenia w zmodyfikowanym smartfonie Mi MIX 4. Podczas 30-minutowego testu obciążeniowego, który obejmował grę w Genshin Impact na maksymalnych ustawieniach graficznych i w 60 kl./s, temperatura urządzenia utrzymywała się poniżej 47,7 ℃, a procesor był o 8,6 ℃ chłodniejszy niż w urządzeniu ze standardowym układem odprowadzania ciepła.

Najlepsze jest to, że Loop Liquid Cool nie wymaga aż tyle miejsca w obudowie smartfona, co standardowe komory parowe, a to z kolei powinno przełożyć się na możliwość zastosowania większych baterii i bardziej złożonych modułów aparatu w nadchodzących smartfonach Xiaomi.

Firma planuje wprowadzić nową technologię chłodzenia smartfonów w urządzeniach z drugiej połowy 2022 roku.