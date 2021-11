Jaki będzie Redmi K50? Xiaomi bardzo chce, żeby przypominał flagowca

Co roku na rynku chińskim debiutują coraz to nowsze urządzenia z serii Redmi K, które trafiają do Polski pod marką Poco. Wszystko wskazuje na to, że Xiaomi pracuje nad nadchodzącą linią Redmi K50, która może zadebiutować za kilka miesięcy.

Redmi K50 – flagowy procesor, zagięty ekran

Tegoroczny Redmi K40 w wersji podstawowej został wprowadzony na nasz rynek jako Poco F3 (za granicą dostępny jest także Redmi K40 Pro oraz K40 Pro+). Urządzenie w stosunkowo niskiej cenie oferuje bardzo wydajne komponenty – w tym procesor Snapdragon 870 (odświeżony ex-flagowy Snapdragon 865) co najmniej 6 GB pamięci operacyjnej LPDDR5 oraz minimalnie 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej UFS 3.1. Smartfon wyróżnia się 6,67- calowym ekranem AMOLED odświeżanym w 120 Hz.

Redmi K40 (źródło: Xiaomi)

Uznany informator z chińskiego portalu Weibo twierdzi, że następca Redmi K40, czyli nadchodzący Redmi K50, ma zostać wyposażony w zagięty po bokach ekran AMOLED. Co więcej, pod wyświetlaczem ma znaleźć się czytnik linii papilarnych, który jak wiadomo był obecny w Poco F2 Pro, jednak producent w Poco F3 zdecydował się na skaner w przycisku zasilania.

Ponadto urządzenie ma otrzymać procesor Qualcomm Snapdragon z serii 800 – będzie to najprawdopodobniej Snapdragon 870 lub Snapdragon 888. Leakster sugeruje, że smartfon będzie cechował się pojemną baterią (jak na razie nie ma mowy o dokładnych liczbach), wspieraną superszybkim ładowaniem przewodowym o mocy 67 W.

Kwestia fotografii w przypadku telefonów marki Poco jest rozwiązywana raczej średniopółkowo, bowiem to właśnie w tym aspekcie producent najbardziej oszczędza. Redmi K50 ma dostać aparat z matrycą 108 Mpix, jednak będzie to najpewniej budżetowy sensor Samsung S5KHM2, znany z Redmi K40 Pro+, Redmi Note 10 oraz realme 8 Pro.

Redmi K40 (źródło: Xiaomi)

Dodatkowo smartfon ma mieć głośniki w konfiguracji stereo sygnowane marką JBL, podobnie jak urządzenia z serii Redmi Note 11. Najwyraźniej audio dostrajane przez popularnego producenta sprzętu muzycznego na dobre zagoszczą w serii Xiaomi Redmi.