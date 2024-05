Premiera XDefiant. Valorant i CS 2 zyskały nowego rywala

Counter Strike w obecnej formie Wam nie odpowiada? Valorant jest zbyt kreskówkowy, a Rainbow Six Siege za bardzo stawia na taktykę? Ubisoft zaprezentował właśnie nową sieciową strzelankę w swoim portfolio – XDefiant. O co w niej chodzi i jak zyskać do niej dostęp?

Multiverse po francusku

Aby przyciągnąć graczy z każdego zakątka ubisoftowego świata, studio odpowiedzialne za grę zdecydowało się na umieszczenie w tytule frakcji kojarzonych z głośnymi seriami Ubi. Na tym etapie dyspozycji jest pięć grup: Libertad (Far Cry 6), DedSec (Watch Dogs), Duchy (Ghost Recon Phantoms), Eszelon (Splinter Cell) oraz Czyściciele (The Division). Gracze na start zyskują dostęp do jednej z trzech postaci – pozostali bohaterowie odblokowują się wraz z wykonywaniem kolejnych misji.

XDefiant (Źródło: Ubisoft)

Jak wygląda rdzeń rozgrywki? Ubisoft San Francisco nie wyważa otwartych drzwi i stawia na dwa tryby, przypominające to, co gracze znają i lubią. Arena skupia się prostych zadaniach. Wśród nich znajdziemy:

Dominację – walka drużyn o kontrolę nad strefami,

Okupacja – potyczki o przemieszczającą się po mapie strefę,

HotShot – wygrywa ten, kto zdobędzie najwięcej potwierdzonych nokautów.

Mecze liniowe dzielą graczy na tych zajmujących się atakiem i grupę broniących. W Kontroli stref atakujący starają się zabezpieczyć pięć stref, a obrońcy robią co mogą, aby im w tym przeszkodzić. Eskorta wymaga natomiast dostarczenia paczki od jednej ekipy, druga wiadomo – stara się, aby przeciwnicy nie przesuwali się z ładunkiem do przodu.

Co oferuje XDefiant?

Obecnie w grze, oprócz pięciu frakcji i piętnastu postaci, znajduje się 14 map, które przywodzą na myśl tytuły Ubisoftu, 24 różne bronie, do których możemy dopasować 44 dodatki i pięć urządzeń, które pomogą odmienić losy potyczek. Obecnie gra znajduje się w okresie przedsezonowym. Kiedy XDefiant „wjedzie na pełnej”, możemy spodziewać się sezonowego systemu, gdzie już na samym początku otrzymamy nową frakcję, trzy nowe mapy, trzy nowe bronie i nie tylko.

XDefiant dostępny jest zarówno na PC, jak i na konsole PlayStation 5 oraz Xbox Series S|X. W przypadku wersji na komputer wymagane jest skorzystanie z Ubisoft Connect. Warto wiedzieć, że preferencje co do sprzętu nie stoją na przeszkodzie w graniu ze znajomymi – tytuł oferuje cross-play pomiędzy platformami.

Czy gra odniesie sukces? Z pewnością Ubisoft będzie musiał się mocno postarać. Na rynku jest sporo FPS-ów nastawionych na rozgrywkę wieloosobową. Nawet jeżeli pominiemy battle royale pokroju Apex Legends czy Call of Duty: Warzone, to pozostają bardziej tradycyjne w swej postaci sieciówki, jak Counter Strike 2, Valorant, Overwatch 2, The Finals czy nawet Rainbow Six Siege. Pozostaje grać i przyglądać się strategii Ubisoftu.