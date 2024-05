Nie wiesz, czy laptopy z procesorem ARM nadadzą się do gamingu? Jest na to sposób

Możliwości gamingowe stanowią ważny punkt przy zakupie komputera. Laptopy z procesorem Snapdragon mogą skłaniać do dylematów, czy architektura ARM nadaje się do grania. Na szczęście istnieje rozwiązanie, które pomoże Wam sprawdzić, czy Wasz ulubiony tytuł zadziała na nowym sprzęcie.

A pójdzie mi na tym Far Cry?

Krótka ściągawka, dla tych, którzy potrzebują technologicznego wyjaśnienia kilku spraw. Architektura procesora oznacza jego strukturę wewnętrzną i sposób w jaki dane i instrukcje są przetwarzane. Często różnice pomiędzy jedną architekturą a drugą są na tyle duże, że opracowywanie programów i gier to nie jest „kopiuj-wklej”.

Surface Laptop – sprzęt z procesorem opartym na architekturze ARM (źródło: Microsoft)

Obecnie na rynku dominują dwie architektury – x64 oraz ARM. Każda ma swoje zalety i wady, na których opisywanie tutaj nie ma miejsca. Warto wiedzieć jedynie to, że ta pierwsza dominuje w komputerach stacjonarnych od lat, natomiast druga sprawdzała się głównie w rozwiązaniach mobilnych.

Microsoft postanowił dać szansę ARM w laptopach i zaprezentował niedawno sprzęty oparte o SoC Snapdragon X. Urządzenia Copilot+ PC, wyposażone w procesory ARM i przystosowane we współpracy z inteligentnym asystentem przygotował także Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo i Samsung. O ile oprogramowanie biurowe, czy to w wersji dyskowej czy chmurowej nie stanowi przeszkody dla tych urządzeń, o tyle możliwości gamingowe mogą być już bardziej ograniczone. Qualcomm twierdzi, że oprogramowanie zajmujące się emulacją umożliwia bezproblemową zabawę w większości gier. Jak takie zapewnienia sprawdzają się w praktyce?

Gaming na laptopie ARM? Sprawdź tę listę

Linaro, firma która próbuje przekonać podmioty do komputerów osobistych wyposażonych w procesory ARM, przygotowała stronę WorksonWoa.com (Woa -Windows on ARM). Zawiera ona ponad 1400 tytułów w bazie i podpowiada, w co możemy zagrać, a co sprawia problem na tej architekturze. Tytuły dzielą się na: niegrywalne, działające (ale z błędami), grywalne, czyli pracujące w ponad 30 klatkach na sekundę, w rozdzielczości 1080p bez większych błędów oraz perfekcyjne, czyli 60 fps-ów w 1080p i żadnych glitchy czy problemów z działaniem.

Oczywiście, jako autor piszący dla polskiego portalu musiałem sprawdzić to i owo. Dlatego spieszę do Was z informacją że według tej strony:

A tak bardziej serio – wśród gier niegrywalnych znajduje się obecnie 19 tytułów, m.in. Hogwarts Legacy, League of Legends, Diablo Immortal czy Fortnite. Większość gier zalicza się natomiast do kategorii grywalnych lub perfekcyjnie działających.

Z czasem kto wie, może Qualcomm usprawni oprogramowanie emulujące, a lista zostanie uzupełniona również o nieco starsze tytuły.