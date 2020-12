The Division 2 w 4K i 60 FPS? Proszę bardzo! Do gry zmierza darmowa aktualizacja dla konsol nowej generacji

Chyba największą bolączką PlayStation 5 i Xbox Series S|X jest brak większej liczby produkcji ekskluzywnych na start nowej generacji. Jakąś alternatywą jest więc dostosowywanie starszych tytułów pod nowe konsole, co z powodzeniem robi coraz więcej firm.

The Division 2 w 4K i 60 FPS na PlayStation 5 i Xbox Series X

Aktualizowanie starszych gier pod nową generację konsol trwa w najlepsze. Tym razem głos zabrał Ubisoft, zapowiadając, że do zeszłorocznego The Division 2 zmierza update, ulepszający grę na PlayStation 5 i Xbox Series X, czego efektem ma być rozgrywka w rozdzielczości 4K i 60 klatkach na sekundę.

Co z Xbox Series S? Nie podano jeszcze na ten temat żadnych oficjalnych informacji, ale patrząc na poprzednie gry Ubisoftu i ich przygotowanie pod słabszą konsolę Microsoftu, spodziewałbym się rozdzielczości 1920×1080 i 60 klatek na sekundę. Raczej jest mało prawdopodobne, żeby twórcy pokusili się tu o natywne 1440p – choć trzymam za to kciuki.





The Division 2 – PC

Niestety, nie poinformowano też o tym, czy The Division 2 na konsole nowej generacji zaoferuje jeszcze jakieś inne ulepszenia graficzne oprócz zwiększenia liczby FPS i rozdzielczości. Jeśli się tym nie chwalono, to raczej nie spodziewałbym się cudów w tej kwestii, ale na drobne odświeżenie co niektórych elementów możemy chyba liczyć.

Aktualizacja do ulepszonej wersji gry dla konsol nowej generacji będzie w pełni darmowa dla posiadaczy The Division 2 na PlayStation 4 i Xbox One. Nie podano jeszcze dokładnej daty udostępnienia aktualizacji, ale ta powinna się pojawić w lutym 2021 roku.

Tom Clancy’s The Division 2 zadebiutowało na rynku w marcu 2019 roku na PC, PlayStation 4 i Xbox One, a obecnie w tytuł ten można grać także na PlayStation 5 i Xbox Series X|S, ale tylko w ramach wstecznej kompatybilności. Gra zdobyła dość pozytywne recenzje wśród dziennikarzy i graczy.

