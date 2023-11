Far Cry 6 i 11 nowych, ciekawych gier w Xbox Game Pass

Microsoft oficjalnie poinformował, jakie gry trafią w grudniu do Xbox Game Pass. Abonenci będą mogli ograć aż 12 tytułów, w tym np. Far Cry 6 i Rise of the Tomb Raider, a także Remnant II.

Xbox Game Pass szykuje 12 gier

Xbox Game Pass cieszy się dużą popularnością i nic w tym dziwnego. Microsoft mocno dba o swoją flagową, gamingową usługę, która jest regularnie rozwijana, a amerykański gigant dodaje do niej nowe produkcje. Sporo się mówi też o tym, że w przyszłym roku do Game Passa mogą także trafić produkcje Blizzarda. W oczekiwaniu na to gracze mogą zadowolić się aż 12 produkcjami, jakie doda do abonamentu Microsoft.

Część z nich to świetne, znane gry, które przypadną do gustu wielu osobom. W tym gronie na pewno jest Far Cry 6, które miało swoją premierę 7 października 2021 roku. W ramach Xbox Game Pass będzie dostępne od 14 grudnia na konsolach, PC oraz w chmurze. Jeżeli posiadacie abonament, to zdecydowanie warto to ograć.

Xbox Game Pass na grudzień 2023 roku

Do Xbox Game Pass, oprócz Far Cry 6, trafią także Remnant II, Remnant: From The Ashes, Goat Simulator 3 i Rise of the Tomb Raider. Jak więc dobrze widać, Microsoft postanowił przygotować ciekawe zestawienie na ostatni miesiąc tego roku. Dwa pierwsze z wymienionych tytułów są już dostępne, Goat Simulator 3 będzie od 7 grudnia, a Tomb Raider trafi do usługi 5 grudnia. Każda z tych produkcji zostanie udostępniona na konsolach, PC oraz w chmurze.

Jakie jeszcze gry trafią do Game Passa?

Spirit of the North: Enhanced Edition (chmura, konsola, PC) – 1 grudnia,

SteamWorld Build (chmura, konsola, PC) – 1 grudnia,

World War Z: Aftermath (chmura, konsola, PC) – 5 grudnia,

Clone Drone in the Danger Zone (chmura, konsola, PC)- 5 grudnia,

While the Iron’s Hot (chmura, konsola, PC) – 5 grudnia,

Against the Storm (PC) – 8 grudnia,

Tin Hearts (chmura, konsola, PC) – 12 grudnia.

Grafika promująca Xbox Game Pass (źródło: Xbox)

Z kolei do Xbox Game Pass Core mają trafić od 6 grudnia dwie kolejne produkcje – Chivalry II oraz Totally Reliable Delivery Service. 15 grudnia 2023 roku z Game Passa zostaną zaś wycofane:

Chained Echoes (chmura, konsola, PC),

Opus Magnum (PC),

Potion Craft: Alchemist Simulator (chmura, konsola, PC),

Rubber Bandits (chmura, konsola, PC).

Osoby, które chcą zachować ww. produkcje w swojej bibliotece, mogą obecnie kupić je taniej nawet o 20%.