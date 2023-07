Overwatch 2 zawitał na Steam!

Hero shooter Overwatch 2 od Activision Blizzard niedawno zawitał na platformę Valve. Choć gracze nie mogą jeszcze zdobyć swojej kopii, by rozpocząć drużynowe starcia 5 na 5, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby dodać grę do swojej listy życzeń. Zainteresowani dostaną powiadomienie, gdy gra będzie dostępna do pobrania. Kiedy jednak możemy się takowego spodziewać?

Overwatch 2 na Steam

Activision Blizzard, studio odpowiedzialne za takie hity, jak World of Warcraft, serię Starcraft czy wymieniony już w tytule Overwatch, zapowiedział, że część gier studia trafi na platformę Steam. Szlak przetrzeć ma 2. część uznanego przez fanów hero shootera, którego ze sklepu Valve będziemy mogli pobrać już od 10 sierpnia tego roku.

Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby w tej chwili dodać produkcję do swojej listy życzeń. Spokojnie, Battle.net pozostaje dla twórców świetnego Diablo IV priorytetem – jak już wspomniałem, jedynie część produkcji zawita na Steam.

W swojej wypowiedzi Mike Ybarra, prezes Blizzard Entertainment, stwierdził, że udostępnienie części gier od Activision Blizzard wynika z wysłuchania graczy, którzy chcieli, aby poszczególne produkcje zawitały na Steam.

Choć na ten moment potwierdzony został jeden tytuł (tak, dokładnie ten, o którym mowa w tym artykule), to Blizzard zarzeka się, że deweloperzy dadzą znać o kolejnych produkcjach udostępnionych Valve i tu cytat: „w odpowiednim czasie”. Ciekawi mnie jednak, jaki czas zostanie uznany przez Activision Blizzard za odpowiedni…

Darmowa gra w charakterze zwiadowcy?

Choć potencjalna lista tytułów, które trafią od Zamieci pod skrzydła Newella, jest już zapewne przygotowana, tak nie mogę oprzeć się wrażeniu, iż darmowy hero shooter pełni rolę swego rodzaju zwiadowcy. Activision Blizzard najpewniej chce sprawdzić, jakim zainteresowaniem cieszyłyby się gry studia, gdyby debiutowały również na platformie Valve. Istnieje więc duża szansa, że następna produkcja, jaką znajdziemy poza Battle.net, będzie płatna.

Jeśli jednak poradzi sobie dobrze, to kto wie, może doczekamy się premier najnowszych gier Acti-Blizz zarówno na platformie Blizzarda, jak i na Steam?