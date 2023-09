Premiera Counter Strike 2 – za darmo dla każdego!

Kolejny rozdział w historii najpopularniejszej serii strzelanek i zarazem tytułów esportowych właśnie się rozpoczął. Szanowni gracze, drodzy e-sportowcy: Counter Strike 2 jest już dostępny dla wszystkich!

Niby „dwójka” a jednak „piątka”

Z perspektywy globalnej (i z pominięciem specjalnych edycji na rynek azjatycki) Counter Strike 2 to już piąta część serii FPS-ów, której początki sięgają 2000 roku. W międzyczasie otrzymaliśmy na przykład dostępne z kampanią dla pojedynczego gracza Condition Zero. Wersja Source nie kupiła serc graczy, którzy woleli mimo wszystko w tamtym czasie stareńkiego „1.6”. Za to Global Offensive z 2012 roku stanowił kamień milowy dla serii, a jego popularność wśród graczy jest naprawdę imponująca.

Jak bardzo imponująca? Tytuł ma już 11 lat na karku, a w maju tego roku w CS:GO grało naraz rekordowe 1,8 miliona graczy. 22 marca dowiedzieliśmy się, że ten stan popularności nie potrwa zbyt długo.

Na szczęście nie chodziło o zamknięcie serwerów – przynajmniej nie w tym kontekście. Valve zapowiedziało bowiem Counter Strike 2 – ogromny projekt, oparty na silniku Source 2.

Takich obrazków już nie uświadczycie. Counter Strike: Global Offensive trafił tam, gdzie pierwszy Overwatch (Źródło: Jakub Malec | Tabletowo.pl)

Jak zagrać w Counter Strike 2?

Jeszcze na początku tego miesiąca Maciej testował w ograniczonym gronie „nowego CS’a” i jako weteran z ponad 1,6 tys. godzin w grze zapewnił nas, że czuć w tym wszystkim ducha Counter Strike: Global Offensive. Jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, że premiera tytułu jest tuż tuż, choć można się było tego domyślić. Od momentu pierwszych zapowiedzi do wydania Half-Life: Alyx czy Portala 2 mijało bowiem nie więcej niż kilkanaście miesięcy, więc zaanonsowany pół roku temu CS2 musiał być już niemal na ukończeniu.

I tak się właśnie było. W nocy z 27 na 28 września Counter Strike: Global Offensive przeszedł do historii – gra nie jest już widoczna w Waszej bibliotece Steam. W moim przypadku widać jeszcze starą ikonę czy baner, ale to zapewne kwestia kilku dni, jeśli nie godzin, aż Valve dopnie wszystkiego.

Jeżeli zatem szukacie Counter Strike 2, a graliście już w CS:GO, powinien on znajdować się w Waszej bibliotece. Jeżeli jednak dopiero zaczynacie przygodę z esportowymi FPS-ami Valve, wystarczy odwiedzić oficjalną kartę produktu i kliknąć w zielony przycisk „Zagraj” aby rozpocząć proces instalacji. Tytuł jest dostępny całkowicie za darmo, jednak jeżeli byliście wcześniej beneficjentami statusu Prime, ten przeniósł się razem z Waszym kontem do „dwójki”. Możecie też kupić ulepszenie za 61,95 złotych.

To co, widzimy się na nowym de_dust?