Xbox proponuje darmowy weekend z grami sportowymi

Sportowy relaks przy konsoli? Xbox twierdzi, że można, jak najbardziej – jeszcze jak! Dlatego też w ten weekend zagramy w dwa tytuły, które potrafią przykuć do ekranu na wiele godzin. Kto wie, może potem poruszamy się w rzeczywistości?

Koszykówka i wyścigi

NBA 2K22 oraz NASCAR 21: Ignition – w te dwie pozycje Xbox pozwoli zagrać za darmo do końca weekendu. Tytuły będą dostępne już od dzisiaj, od godziny 21:00. To z pewnością da graczom wiele czasu, by na spokojnie pobrać obie produkcje. Jest jednak mały haczyk – oferta jest dostępna wyłącznie dla subskrybentów Xbox Live Gold oraz Game Pass Ultimate.

A co jeśli po niedzieli nie będziecie mieli dosyć? Microsoft przygotował specjalne zniżki na wyżej podane gry, by móc kontynuować zabawę w pomniejszonej cenie. Szczerze przyznam – uwielbiam serię NBA 2K i regularnie ogrywałem kolejne odsłony na PlayStation, gdy tylko wpadały co roku do subskrypcji PlayStation Plus. Ma to jednak swoje minusy, bo teraz nie chcę wydać na nie żadnego grosza, łudząc się, że kolejna koszykówka wpadnie do abonamentu.

Polityka Xbox – oduczanie pełnych cen

Zarówno subskrypcja Xbox Game Pass, jak i wydarzenia pokroju Free Play Days mają w długim terminie odzwyczaić graczy od wydawania pełnych kwot na gry komputerowe. Jest to świetna kalkulacja – dlaczego mam wydawać ponad 300 złotych na jeden tytuł, skoro za 55 złotych mogę ograć ich dziesiątki, i to zaledwie w ciągu miesiąca?

Tylko właśnie – ostatnia premiera Crossfire X pokazała, że nie zawsze abonament oznacza jakość. Tytuł osiągnął „zawrotne” 44/100 punktów w serwisie Metacritic. Nie ma jednak co się martwić. Microsoft kupił tyle studiów i gier na wyłączność, że któraś po prostu musiała nie wypalić.

Nie pomaga również fakt, że Horizon Forbidden West błyszczy jak tylko może, by przypomnieć wszystkim jakość, która niesie się za marką PlayStation Studios. Nie jest to jednak ekipa bez skazy – w końcu pamiętamy, jak niedogotowane ukazało się Days Gone. Tak że nie ma co porównywać – trzeba grać i oceniać każdy przypadek pojedynczo!