Zdobądź trofeum, posadź drzewo – ciekawa inicjatywa PlayStation

Sony podzieliło się ze światem informacją o dość nietypowej inicjatywie, która ma związek z kolejną, nadchodzącą premierą od PlayStation Studios. Tylko jedno konkretne trofeum wystarczy, aby japońska korporacja posadziła drzewo w jednym z wybranych przez siebie lasów.

Granie chroni środowisko

Jak możecie się domyślać, mówimy oczywiście o premierze Horizon Forbidden West, zarówno na PlayStation 4, jak i PlayStation 5. Ta będzie miała miejsce już 18 lutego 2022 roku, czyli w najbliższy piątek. Jest to niesamowita przygoda na miarę nowej generacji, do której najprawdopodobniej będę porównywać inne tytuły w otwartym świecie przez najbliższe dwa lata. Po więcej szczegółów zapraszamy do naszej recenzji Horizon Forbidden West!

Sony postanowiło jednak wykazać się dodatkową inicjatywą, ogłaszając projekt Play & Plant. Najnowsze dzieło Guerrilla Games mocno podejmuje tematykę ochrony środowiska, dlatego też naturalnym wydaje się krok, w którym japońska korporacja także chce podzielić się symbolicznym gestem. Będziemy jednak musieli jej w tym nieco pomóc.

Aby posadzić drzewo, wystarczy zdobyć trofeum o nazwie Reached the Daunt. Na obecną chwilę lista trofeów nie jest dostępna nawet w mojej recenzenckiej kopii gry. Jestem za to pewien, iż to jedno z wczesnych fabularnych trofeów, które zdobędziecie, zaliczając zadania z wątku głównego. Projekt zakończy się 25 marca lub wcześniej, zakładając, iż uda się posadzić planowane 288 tysięcy drzew.

Świetna inicjatywa PlayStation

Przyznam szczerze – jest to jeden z najlepszych pomysłów, na jakie ostatnimi czasy wpadł dział marketingowy PlayStation. Drzewa zostaną posadzone w Kalifornii, Wisconsin oraz na Florydzie. Jestem ciekawy, czy moje trofeum również zaliczy się do puli posadzonych drzew, bo i mnie udało się je zdobyć.

Całość projektu jest tworzona we współpracy z Arbor Day Foundation. Ta organizacja zajmuje się sadzeniem, odżywianiem oraz celebracją drzew, których istnienie jest niezbędne do przetrwania ludzkiego gatunku na Ziemi. Trudno było znaleźć inną grę, pasującą do tej akcji tak, jak Horizon Forbidden West. Zdecydowanie miły dodatek, jaki uprzyjemni rozgrywkę każdemu graczowi.

Guerrilla Games stworzyła naprawdę fenomenalne dzieło, dlatego czym prędzej biegnijcie do sklepów. To jest jeden z tytułów, dla których naprawdę warto wydać te 289 złotych.