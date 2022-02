Więcej nowości w Xbox Game Pass na luty!

Choć Microsoft wystrzelał się z wszystkich premier i ogłoszeń, nie zapomniał jeszcze o subskrybentach usługi Xbox Game Pass. W tej pojawi się kolejna garść pozycji, które gracze odpalą już w drugiej połowie miesiąca. Tradycyjnie, kilka gier również opuści abonament giganta z Redmond.

Rozbudowa zawartości z EA Play

Pomijając kilka mniejszych dodatków, widać że druga połowa lutego skupi się przede wszystkim na poszerzeniu dostępności gier z EA Play w Xbox Game Pass. Spójrzmy na oficjalną listę produkcji, o jakie zostanie wzbogacony abonament Microsoftu.

Mass Effect Legendary Edition (Chmura) – 15 lutego

Lawn Mowing Simulator (Xbox One) – 17 lutego

Madden NFL 22 (Konsola, PC) – 17 lutego

Total War: Warhammer III (PC) – 17 lutego

Roboquest (PC) – 22 lutego

Galactic Civilizations (PC) – 24 lutego

Super Mega Baseball 3 (Konsola) – 24 lutego

Alice Madness Returns (PC) – 28 lutego

Xbox Wire również przypomina, że niedawno w usłudze pojawiły się również Battlefield: Bad Company 2 oraz Peggle Nights. W obydwie produkcje zagracie tylko na komputerach PC, dzięki kooperacji usługi Microsoftu z EA Play.

Mnie w tym wypadku najbardziej cieszy Mass Effect Legendary Edition, które nareszcie zawitało do chmury. Jest to jedna z bardziej masywnych produkcji, dlatego wielu z pewnością wybierze wersję, która nie wymaga instalacji ponad 100 GB na dysku twardym konsoli.

Co opuści Xbox Game Pass w lutym?

Microsoft lubi się chwalić nowościami w subskrypcji, ale wiele tytułów opuszcza również usługę – w tym wypadku już 28 lutego. Spójrzmy więc na listę gier, które za chwilę nie będą już dostępne w Xbox Game Pass. Jeżeli chcecie je zakupić, abonenci otrzymują 20% zniżki w firmowym sklepie.

Hypnospace Outlaw (Chmura, Konsola, PC)

Killer Queen Black (Chmura, Konsola)

Stealth Inc 2 (Chmura, Konsola)

Touhou Luna Nights (Chmura, Konsola, PC)

Trzeba jednak przyznać, że nie są to jakieś wielkie straty dla całokształtu Xbox Game Pass. Do tej listy należy dołączyć również Titanfall, które zniknie z oferty 1 marca. Na koniec dobra wiadomość. Grounded, czyli luźna gra o ludziach zmniejszonych do rozmiarów mrówki. to kolejny projekt Microsoftu, który przekroczył barierę 10 mln aktywnych graczy. Tytuł zbliża się powoli do wersji 1.0, dlatego w szczególności warto mieć go na oku!