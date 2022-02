Jeszcze więcej grania! W lutym do Xbox Game Pass trafi 10 gier

Początek miesiąca oznacza, że Microsoft może pochwalić się planami względem swojej popularnej usługi. Xbox Game Pass wzbogaci się w lutym o 10 nowych tytułów oraz dwa dodatki. W połowie miesiąca usługę opuści z kolei sześć gier.

Reklama

Potencjał Xbox Game Pass cały czas rośnie

Z oczywistych powodów, o usłudze Microsoftu mówiło się w ostatnim tygodniu dosyć sporo. Jesteśmy w trakcie okresu zakupowego, który rozpoczął amerykański gigant, wykupując Activision Blizzard za blisko 70 miliardów dolarów. Razem z tą informacją ruszyły spekulacje graczy, w których centrum znalazł się Xbox Game Pass.

Microsoft wszedł w posiadanie kilku popularnych gier, które mogą wzbogacić niedługo Xbox Game Pass. Wiele osób sugerowało, że nowe odsłony Call of Duty mają od razu trafiać do popularnego abonamentu, albo że w ramach wersji Ultimate dostaniemy również subskrypcję do World of Warcraft. Możliwości jest mnóstwo.

Reklama

Najważniejszym jest jednak fakt, że Xbox Game Pass cieszy się ogromną popularnością. Microsoft chwalił się niedawno przekroczeniem 25 milionów subskrybentów. Kluczem do sukcesu są bez wątpienia regularne aktualizacje biblioteki. Co miesiąc do usługi trafiają nowe gry, które zachęcają do kontynuowania subskrypcji. Nie inaczej jest w lutym.

Oferta Xbox Game Pass w lutym

Microsoft oficjalnie zapowiedział, jakie gry zasilą Xbox Game Pass w lutym. Lista prezentuje się następująco:

Contrast (Konsola/Chmura) – 3 lutego,

(Konsola/Chmura) – 3 lutego, Dreamscaper (Konsola/Chmura/PC) – 3 lutego,

(Konsola/Chmura/PC) – 3 lutego, Telling Lies (Konsola/Chmura/PC) – 3 lutego,

(Konsola/Chmura/PC) – 3 lutego, Besiege (Konsola/Chmura/PC) – 10 lutego,

(Konsola/Chmura/PC) – 10 lutego, CrossfireX (Konsola) – 10 lutego,

(Konsola) – 10 lutego, Edge of Eternity (Konsola/Chmura/PC) – 10 lutego,

(Konsola/Chmura/PC) – 10 lutego, Skul: The Hero Slayer (Konsola/Chmura/PC) – 10 lutego,

(Konsola/Chmura/PC) – 10 lutego, The Last Kids on Earth and the Staff of Doom (Konsola/Chmura/PC) – 10 lutego,

(Konsola/Chmura/PC) – 10 lutego, Ark: Ultimate Survivor Edition (Konsola/Chmura/PC) – 14 lutego,

(Konsola/Chmura/PC) – 14 lutego, Infernax (Konsola/Chmura/PC) – 14 lutego.

Od teraz dostępna jest również aktualizacja Into the Wood do survivalu Grounded oraz siódmy patch do Microsoft Flight Simulator. Głównym bohaterem najnowszego dodatku jest Australia.

Chociaż w lutym Xbox Game Pass nie doczeka się żadnych głośnych premier, w ofercie znajdzie się kilka bardzo ciekawych, wartych sprawdzenia produkcji. Dużo mówiło się o Telling Lies – rewelacyjnym thrillerze, w którym przeglądamy zapisy rozmów wideo i stopniowo odkrywamy sekrety poszczególnych bohaterów. Besiege to bardzo ciekawa gra o tworzeniu machin wojennych. Niczym w realistycznym, rozbudowanym Angry Birds musimy stworzyć odpowiednie narzędzie do zniszczenia postawionej przed nami fortecy.

Skul: The Hero Slayer na pewno przypadnie do gustu fanom roguelike’ów, a Edge of Eternity to gratka dla miłośników JRPG. Jeżeli graliście już w Ark, który wcześniej był w bibliotece Xbox Game Pass, teraz macie okazję sprawdzić wersję Ultimate.

Microsoft poinformował również, które gry będą opuszczać Xbox Game Pass 15 lutego:

Control (Konsola/Chmura/PC),

(Konsola/Chmura/PC), Code Vein (Konsola/Chmura/PC),

(Konsola/Chmura/PC), Final Fantasy XII the Zodiac Age (Konsola/PC),

(Konsola/PC), The Medium (Konsola/Chmura/PC),

(Konsola/Chmura/PC), Project Winter (Konsola/Chmura/PC),

(Konsola/Chmura/PC), The Falconeer (Konsola/Chmura/PC).

Zanim zasiędziecie do nowych produkcji, upewnijcie się lepiej, że ograliście tytuły, które w tym miesiącu straci Xbox Game Pass. W szczególności Control oraz The Medium, dwie świetne produkcje. Grzechem byłoby nie sprawdzić ich za 40 złotych miesięcznie.