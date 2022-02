Gran Turismo 7 zajmie mnóstwo miejsca na PS5 i PS4. Macie tyle wolnego?

Gran Turismo 7 zaczyna fruwać po serwerach Sony, pomimo dość odległej jeszcze daty premiery. To oznacza, że najprawdopodobniej poznaliśmy pełne rozmiary produkcji, gdyż pojawiają się pierwsze aktualizacje. Niestety, posiadacze PlayStation 4 muszą być gotowi na ponad 100 GB danych.

Terabajt to za mało

Fani gier ekskluzywnych od PlayStation nie mają lekko. Nadchodząca premiera Horizon Forbidden West to 98 GB danych do pobrania na PlayStation 5 i w przypadku Gran Turismo 7 będzie podobnie. Właśnie potwierdzono kolejną aktualizację do gry Polyphony Digital, która zwiększa rozmiar nowych wyścigów do 96,8 GB na PlayStation 5.

W przypadku PlayStation 4 mowa natomiast o dodatkowych 16 GB, które gracze będą musieli pobrać w momencie włożenia nośnika do konsoli. Wyciek z bazy danych Sony wskazuje również, że pre-load rozpocznie się 25 lutego, czyli tydzień przed oficjalną premierą Gran Turismo 7. Oznacza to, że wszystkie osoby ze słabszym łączem internetowym będą miały szansę pobrać grę przed 4 marca. To jest pod warunkiem, że zdecydujecie się na cyfrowe wydanie.

A niestety – rozmiar Gran Turismo 7 będzie tylko rósł. Polyphony Digital planuje mnóstwo aktualizacji dla swojej gry, w których pojawią się nowe pojazdy, tryby oraz trasy. To oczywiście przeliczy się na dodatkowe gigabajty danych, które zmuszą graczy do usuwania kolejnych pozycji z dysku twardego. Nawet na PlayStation 5 to zaledwie 825 GB, a rzadko mamy tylko jeden tytuł na dysku. A i tak często gry na PS5 ważą mniej niż na PS4. Wszystko to dzięki rewolucyjnym algorytmom kompresji, opracowanym przez Marka Cerny’ego.

Gran Turismo 7 to moja najgorętsza premiera 2022 roku

Gran Turismo 7 – jest na co czekać

Gran Turismo 7 to jedna z marcowych premier, które śledzę z zapartym tchem. Z franczyzą jestem odkąd tylko dostałem ruskiego tłoka na PlayStation, dlatego cieszę się, że będę mógł wrócić do serii po tylu latach, już jako dorosły człowiek. Zwłaszcza że odsłony na PS3 zostały odcięte od sieciowych funkcji, a przechodzenie licencji w Gran Turismo 4 to obecnie jakaś katorga.

Jeżeli chcecie przeczytać więcej o nadchodzącym Gran Turismo 7, przygotowałem pełny raport z ostatniego State of Play. Gdy już to skończycie, czeka na Was także zapowiedź Gran Turismo SOPHY – rewolucyjnej sztucznej inteligencji, która będzie się ścigać w późniejszych aktualizacjach do gry japońskiego studia.