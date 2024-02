Ten rok może należeć do składanych smartfonów. I to nie za sprawą Samsunga

Składane smartfony są dostępne w sklepach od 2019 roku. Z każdym kolejnym rokiem producenci sprzedają coraz więcej egzemplarzy, ale prawdziwy boom na takie urządzenia może przynieść dopiero 2024 rok. Przyczyni się do tego naturalnie… cena.

Wysyp składanych smartfonów na MWC 2024

Z mojej subiektywnej perspektywy targi MWC od kilku lat nie są już tak ekscytujące jak wcześniej i podobną opinię miałem również o tegorocznych. Miałem, ale już nie mam, ponieważ okazuje się, że pojawiły się na nich zwiastuny diametralnej zmiany na rynku składanych smartfonów. A to coś, na co czekamy od 5 lat.

Nic nie wskazywało na to, że na MWC 2024 w Barcelonie zobaczymy tak dużo nowych, składanych smartfonów. Prezentację swojego oficjalnie zapowiedziała kilka dni wcześniej tylko nubia, która przywiozła do stolicy Katalonii model nubia Flip 5G. Ma on być sprzedawany za 599 dolarów, co jest równowartością ~2390 złotych – to bardzo niska cena za składane urządzenie. Co jednak najważniejsze: mamy się spodziewać dostępności również w Polsce!

nubia Flip 5G nie jest jednak jedynym składanym smartfonem z klapką, który został wystawiony na MWC 2024. Kolejne modele pochodzą od jeszcze mniej znanych globalnie producentów, choć osobiście nie nazwałbym ich no name’ami, gdyż zdarza nam się pisać o ich nowościach na Tabletowo, zatem nasi Czytelnicy mogą ich kojarzyć.

Jedną z firm, która przywiozła do Barcelony swojego składaka, jest Blackview. Jej HERO 10 został wyposażony w 6,9-calowy wyświetlacz wewnętrzny o rozdzielczości Full HD+ 2790×1188 pikseli, procesor MediaTek Helio G99, 12 GB RAM, 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej, aparaty 32 Mpix (wewnątrz) i 108 Mpix (na zewnątrz), akumulatory o pojemnościach 2700 i 1300 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 45 W oraz system operacyjny Android 13 z nakładką DokeOS 4.0.

Blackview HERO 10 (źródło: Blackview)

Cena i informacje na temat dostępności Blackview HERO 10 nie zostały podane, ale można spodziewać się, że będzie to relatywnie tani smartfon. Podobnie jak DOOGEE Flip X, który ma trafić na rynek już w kwietniu 2024 roku. Według zapowiedzi jego specyfikacja obejmie m.in. 6,9-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 2,5K wewnątrz i 2,69-calowy AMOLED na zewnątrz oraz do 32 GB RAM (tutaj zapewne producent ujął „wirtualny RAM”) i 256 GB wbudowanej pamięci, a także procesor MediaTek Helio G99 i aparaty 100 Mpix na zewnątrz + 50 Mpix wewnątrz.

DOOGEE Flip X (źródło: 9to5Google)

To jednak wciąż niejedyne składane smartfony z klapką, które zobaczyliśmy na MWC 2024. Kolejnym jest Energizer Ultimate U660S z 6,6-calowym wyświetlaczem o rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli wewnątrz, 12 GB RAM, 256 GB pamięci wbudowanej, aparatami 25 Mpix w środku i 64 Mpix + 8 Mpix na zewnątrz, czytnikiem linii papilarnych na boku oraz akumulatorem o pojemności (zaledwie) 3400 mAh i systemem Android 14.

Energizer Ultimate U660S (źródło: Android Police)

Energizer informuje, że Ultimate U660S będzie sprzedawany w Europie za 499,99 euro, co dziś jest równowartością ~2160 złotych. Smartfon trafi jednak do sprzedaży dopiero w listopadzie 2024 roku.

Na rynku pojawi się jeszcze więcej składanych smartfonów z klapką

Wszystkie ww. modele będą walczyły o klientów bardzo niską ceną, jednak inni producenci też planują wprowadzić na rynek podobne konstrukcje. W niedalekiej przyszłości zrobi to również Xiaomi (MIX Flip) oraz HONOR. W rozmowie z CNBC George Zha, CEO HONORA, oficjalnie zapowiedział, że w 2024 roku do oferty firmy dołączy takie urządzenie.

Termin jego premiery nie został sprecyzowany, lecz George Zha zdradził, że jest już ono na ostatnim etapie, zatem prace nad składanym smartfonem z klapką są bardzo zaawansowane. Jednocześnie jest mowa o tym, że HONOR wprowadzi na rynek też pierścień z funkcjami smart, podobny do Galaxy Ring, który Samsung przywiózł na MWC 2024.