Cena tego składanego smartfona może Cię zaszokować

Wśród klientów panuje przeświadczenie, że składane smartfony są drogie, szczególnie te, które łączą w sobie smartfon i tablet. I taka jest właśnie prawda, jednak ZTE zaprezentowało podczas targów MWC 2024 w Barcelonie model nubia Flip 5G, którego cena może Was pozytywnie zaskoczyć.

Cena smartfona nubia Flip 5G jest zaskakująco niska

Składane smartfony powoli wchodzą pod strzechy, choć pojawiają się głosy, że hossa nie będzie trwała wiecznie. Na razie jednak producenci starają się, aby nie zmieniła się ona w bessę, wprowadzając na rynek kolejne modele. Jednocześnie w ten segment wchodzą następni producenci. Najnowszymi graczami na tym poletku są ZTE i nubia.

Kilka dni temu ZTE niespodziewanie wprowadziło na japoński rynek model Libero Flip, co było dla nas ogromnym zaskoczeniem, ponieważ nie pojawiły się żadne przedpremierowe przecieki na jego temat. Jednocześnie okazał się on baaardzo pozytywną niespodzianką, gdyż jego cena została ustalona w Japonii na niezwykle atrakcyjnym poziomie – równowartość ~1700 złotych, choć można go kupić już za ~1070 złotych.

Nie spodziewaliśmy się, że ZTE Libero Flip trafi do sprzedaży w innych krajach. ZTE po raz kolejny nas jednak zaskoczyło, ponieważ podczas targów MWC 2024 w Barcelonie ogłosiło premierę modelu nubia Flip 5G, która jest bliźniakiem Libero Flip. I podobnie jak on będzie kusić bardzo atrakcyjną ceną.

nubia Flip 5G (źródło: nubia)

ZTE zapowiedziało, że nubia Flip 5G będzie kosztowała 599 dolarów, co jest równowartością ~2375 złotych. Owszem, to więcej niż kosztuje ZTE Libero Flip w Japonii, ale jednocześnie to naprawdę niska cena jak na składany smartfon. Do tej pory najtańszym była Motorola razr 40, która w USA kosztowała na start 699 dolarów (w Polsce 3999 złotych).

Zapytaliśmy polskiego przedstawiciela ZTE o dostępność modelu nubia Flip 5G w Polsce. Otrzymaliśmy odpowiedź, że aktualnie trwają ustalenia i mamy spodziewać się bardziej szczegółowych informacji na ten temat.

Co zaoferuje nubia Flip 5G?

ZTE niewiele zdradziło na temat tego urządzenia. W oficjalnym komunikacie znalazła się jedynie informacja o 6,9-calowym ekranie wewnętrznym (o rozdzielczości 2790×1188 pikseli) z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz. Z udostępnionych przez firmę materiałów dowiadujemy się jednak, że smartfon otrzymał też 50 Mpix aparat główny na zewnętrznej stronie klapki i 16 Mpix wewnątrz oraz akumulator o pojemności 4310 mAh ze wsparciem dla 33 W ładowania przewodowego.

Wystawiony na stoisku na targach MWC 2024 w Barcelonie egzemplarz pokazowy ma również na pokładzie SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 z modemem 5G, 8 GB RAM i 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Warto też zauważyć, że nubia Flip 5G składa się całkowicie na płasko, tj. po złożeniu nie ma przerwy między połówkami.