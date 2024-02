Energizer upchnął baterię 28000 mAh do smartfona

Typowy smartfon w dzisiejszych czasach oferuje akumulator o pojemności 5000 miliamperogodzin. Przy takim wskaźniku nowy Energizer Hard Case P28K jest jak 6 urządzeń w jednym.

Podzespołowy budżetowiec

Parametry techniczne Hard Case P28K, nowego modelu przedsiębiorstwa Avenir Telecom, które sprzedaje urządzenia pod marką Energizer, plasują go w klasie solidnych budżetowców. Na pokładzie obliczeń dokonuje układ mobilny MediaTek Helio G99, któremu towarzyszy 8 GB RAM i 256 GB miejsca na dane. Na start smartfon otrzymał system operacyjny Android 14.

Źródło: The Verge

Na pozostałą, mniej interesującą część specyfikacji, składa się również 6,78-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości Full HD+ z aparatem do selfie w okrągłym otworze (który producent zapomniał dodać w zamieszczonym powyżej renderze…) i zestaw trzech aparatów z tyłu. A teraz możemy przejść do „mięska”.

Smartfon-maratończyk

28 tysięcy miliamperogodzin. Aby uzmysłowić Wam, jak gigantyczna jest to pojemność – pomyślcie o czterech sklejonych Samsungach Galaxy S24 Ultra i dwóch Galaxy S24. Albo o jednym powerbanku, którego wymiarom bliżej do małej cegłówki. W przypadku Hard Case P28K szybkie ładowanie o maksymalnej mocy 33 W nie sprawi, że smartfon naładuje się do pełna w godzinę z hakiem. Z drugiej strony, takie urządzenie raczej niełatwo rozładować w jeden dzień. Producent sugeruje, że czas rozmów na jednym ładowaniu wynosi 122 godziny, a w trybie czuwania sprzęt zasugeruje kontakt z ładowarką po… 2252 godzinach, czyli około 94 dniach.

Oczywiście w tym przypadku nie ma co liczyć na smukły i elegancki smartfon. Energizer P28K ma wzmocnione rogi, w najgrubszym miejscu mierzy 27,8 mm i waży 570 gramów. „Pocieszeniem” może być certyfikat pyło- i wodoszczelności na poziomie IP69.

Jeżeli ktoś należy do grona do osób, którym nie przeszkadza brak 5G w telefonie, a w pracy o wiele wygodniej korzystałoby mu się z dużego smartfona zamiast kombinować z powerbankiem, musi uzbroić się w cierpliwość. Energizer Hard Case P28K ma trafić na rynek dopiero w październiku 2024 roku. Producent nie przewiduje zaporowej ceny – smartfon ma bowiem kosztować ~249,99 euro (obecnie to równowartość ~1080 złotych).