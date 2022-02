Orange przyciąga klientów jak magnes

Orange ma powody do zadowolenia – strategia .Grow rzeczywiście przyczynia się do zwiększenia bazy klientów, w tym przede wszystkim tych najważniejszych, czyli korzystających z usług na abonament. Wyniki osiągnięte przez operatora są imponujące.

Orange ogłosiło rewelacyjne wyniki za 2021 rok

Operator poinformował, że w ubiegłym roku kalendarzowym liczba klientów abonamentowych usług głosowych wzrosła o 329 tysięcy i na koniec grudnia było ich o 4% więcej niż rok wcześniej. W tym miejscu warto przypomnieć, że według raportu UKE w 2021 roku Orange zyskało najwięcej numerów netto (tzn. więcej przyjęło niż oddało w okresie 12 miesięcy) wśród operatorów z tzw. Wielkiej Czwórki (bo liderem pod tym względem okazał się MVNO – Premium Mobile).

fot. Pexels

Dużą popularnością cieszyła się także flagowa oferta konwergentna Orange Love, bowiem w 2021 roku zyskała ona niemal 70 tysięcy indywidualnych użytkowników i na koniec grudnia łączna liczba klientów tej usługi była o 5% większa niż rok wcześniej. Jednocześnie firma podaje, że tylko w czwartym kwartale ubiegłego roku przybyło 21 tysięcy klientów tej oferty.

Portfolio Orange zawiera również światłowód, który dociera już do niemal 6 mln domów i mieszkań. Na koniec 2021 roku korzystało z niego 945 tysięcy klientów, czyli aż o 30% więcej niż rok wcześniej. W ciągu 12 miesięcy ubiegłego roku dostęp do internetu światłowodowego wykupiło 220 tysięcy użytkowników, a tylko w samym czwartym kwartale rekordowe 65 tysięcy.

Jednocześnie sukcesywnie rośnie również liczba użytkowników, korzystających z usług światłowodowych innych operatorów, działających na sieci Orange. Jeżeli doliczyć takie osoby do bazy klientów Orange, okaże się, że jest ich już ponad milion. Dla porównania, na koniec 2020 roku było ich 725 tysięcy.

Duża popularność usług przełożyła się na wzrost przychodów ze sprzedaży sprzętu – o 9% rok do roku. Ogólne przychody Orange również były wyższe niż w 2020 roku – o 3,6%. Znaczący udział miały m.in. przychody z usług ICT (technologii informacyjno-komunikacyjnych), które są kluczowym elementem nowej strategii .Grow – w porównaniu do zeszłego roku zwiększyły się o 18% i przekroczyły 1 mld złotych.

Operator poinformował również, że zysk netto za 2021 rok wyniósł 272 mln złotych, podczas gdy w 2020 roku było to 46 mln. Jeżeli jednak doliczyć do tego pieniądze ze sprzedaży 50% udziałów w spółce Światłowód Inwestycje, zysk netto wzrośnie do blisko 1,7 mld. Firma podkreśla jednak, że jest to jednorazowe zdarzenie.