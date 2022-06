Aż trzy gry za darmo od Epic Games Store! Nie macie już dość?

Nie jedna, nie dwie, ale aż trzy darmowe gry z Epic Games Store! A mówią, że od przybytku głowa nie boli. Jednak co z nimi potem zrobić, jeśli czasu na granie brak? Spokojnie – raz dodane do biblioteki gry cierpliwie czekają, aż w końcu w nie zagracie.

Trzy gry za darmo w Epic Games Store

Zgodnie z tradycją, kolejną porcję darmowych gier odbierzecie już 30 czerwca 2022 roku, od godziny 17:00. Te będą dostępne przez następny tydzień, do kolejnego czwartku, czyli 7 lipca, do godziny 16:59. Rzućmy więc okiem na listę oferowanych gier w Epic Games Store:

Najbardziej spostrzegawczy zauważą, że Hood: Outlaws & Legends gościło już w kwietniowej ofercie PlayStation Plus Essential. Twórcy robią wszystko, co w ich mocy, by wypromować to PvE oparte o uniwersum Robin Hooda. Jak sami jednak widzicie, średnia ocen 66% to zbyt mało, by powalczyć o uwagę mediów i graczy.

Jest jednak jedno „ale”

Nie ukrywam, wolałbym dostać jedno złociste jabłuszko, niż trzy ogryzki wygrzebane z śmietnika. Nie ma co jednak narzekać, gdy od lat Epic Games Store rozpieszcza graczy darmowymi produkcjami. Nie każdy tydzień będzie dobry i trzeba się z tym stanem rzeczy pogodzić.

Mnie jednak najbardziej martwi zupełnie inne zjawisko – dewaluacja gier. Przez działania takich podmiotów jak Epic Games Store, gry w oczach nabywców stają się coraz mniej warte. Dotarliśmy do sytuacji, w której można grać naprawdę za grosze, jeśli nie za darmo, odbierając co tydzień – czy też nawet co miesiąc – gratisy od Epic i Amazon.

Oznacza to, że chcąc sprzedać naprawdę jakościowy i ambitny technologicznie produkt, wydawca i deweloper będzie miał coraz trudniejsze zadanie. Poczekam aż będzie w Xbox Game Pass/PlayStation Plus. Za rok Epic da za darmo – to są autentyczne zdania, które można przeczytać na forach internetowych. Jak to mówią, nie wszystko złoto, co świeci.