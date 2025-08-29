To ma być najsmuklejszy smartfon na świecie

Producenci zaczynają prześcigać się, który z nich wprowadzi w 2025 roku na rynek najsmuklejszy smartfon. Rywalizacja staje się coraz bardziej zacięta. Kolejny właśnie zapowiedział swojego „chudzielca”.

Zapowiedź premiery „najsmuklejszego smartfona z modemem 5G na świecie”

Oczy (prawie) całego świata skierują się wkrótce w stronę Cupertino, gdzie 9 września 2025 roku Apple zaprezentuje nowe iPhone’y, w tym model iPhone 17 Air, który ma cechować się niespotykaną wcześniej w smartfonach amerykańskiego producenta smukłością.

Konkurencja jednak desperacko chce wcześniej zapisać się w historii, ponieważ za niewiele tydzień będzie już „pozamiatane”. Zrobił to już Infinix, którego Infinix Hot 60 Pro+ został wpisany do Księgi rekordów Guinnessa jako „najsmuklejszy smartfon z zakrzywionym ekranem na świecie”.

Model ten ma w najcieńszym miejscu 5,95 mm grubości, a w najgrubszym 6,09 mm (ostatnia z wartości jest wpisanym w księdze rekordem). Niedługo jednak oficjalnie zaprezentowany zostanie kolejny „chudzielec”, który według deklaracji jego producenta ma być „najsmuklejszym smartfonem z modemem 5G na świecie”.

Tecno Pova Slim 5G pobije rekord, ale długo go nie utrzyma

Z zapowiedzi rychłej premiery tego modelu wynika, że najprawdopodobniej będzie on bazować na Tecno Spark Slim, który został pokazany przy okazji targów MWC 2025. Wówczas producent deklarował grubość na poziomie 5,75 mm, aczkolwiek mogła to być wartość w najcieńszym miejscu. Ponadto była mowa o akumulatorze o pojemności 5200 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 45 W.

Zaprezentowany wówczas koncept miał również zakrzywiony wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,78 cala, rozdzielczości 1,5K i jasności do 4500 nitów z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 144 Hz oraz dwa 50 Mpix aparaty na tyle i 13 Mpix na przodzie.

Tecno Pova Slim 5G (źródło: Tecno)

Nie wiadomo, czy właśnie taką specyfikacją pochwali się smartfon Tecno Pova Slim 5G, ponieważ producent nie zdradził informacji na temat jego parametrów technicznych. Zapowiedział jedynie, że urządzenie zaoferuje asystentkę AI o nazwie Ella i funkcję połączeń głosowych w sytuacji, gdy użytkownik znajdzie się poza zasięgiem sieci.

Tecno Pova Slim 5G zadebiutuje w Indiach 4 września 2025 roku o godzinie 8:30 czasu polskiego. Niedługo utrzyma tytuł „najsmuklejszego smartfona z modemem 5G na świecie”, ponieważ odbierze mu go iPhone 17 Air już 9 września br. Dłużej może być natomiast „najsmuklejszym smartfonem z modemem 5G i zakrzywionym wyświetlaczem”, ponieważ telefon Apple prawdopodobnie nigdy nie będzie miał takiego, a wspomniany wyżej Infinix Hot 60 Pro+ nie obsługuje sieci 5G.