Chcesz zadzwonić, a tu taka niespodzianka. Smartfony z Androidem z nową funkcją

Jeżeli posiadacie smartfon z Androidem i zdarza się Wam gdzieś zadzwonić, z pewnością zauważyliście ostatnio dużą zmianę w wyglądzie aplikacji Telefon Google. Dziś pojawiła się kolejna nowość w tym programie.

Nowy wygląd aplikacji Telefon Google zaskoczył użytkowników

Kilka dni temu program na smartfonach z Androidem, który służy do inicjowania i odbierania połączeń głosowych, przeszedł ekstremalną metamorfozę. Udostępniono bowiem nowy wygląd aplikacji Telefon Google, który testowano od czerwca 2025 roku. Jest on zgodny z nowym językiem projektowania Material 3 Expressive.

W założeniach ma on zapewniać szybszy i wygodniejszy dostęp do różnych opcji, aczkolwiek nie każdemu przypadł do gustu, ponieważ nie oferuje skrótu do kontaktów z poziomu ekranu głównego – trzeba dotknąć trzy paski w lewym górnym rogu i wybrać Kontakty.

Aplikacja Telefon Google na smartfonach z Androidem z nową funkcją – Karta telefoniczna

Jak się właśnie okazuje, to nie jedyna zmiana, jaką amerykański gigant zdecydował się wprowadzić w aplikacji Telefon Google. Po uruchomieniu programu Waszym oczom powinna bowiem ukazać się kolejna nowość – karta telefoniczna.

screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl

Karta telefoniczna w aplikacji Telefon Google pozwala stworzyć i dostosować ekran, który będzie wyświetlał się, gdy zadzwoni do Was numer zapisany w Waszych kontaktach. Dla każdego z nich można stworzyć inną kartę – wystarczy wejść w dany kontakt i dotknąć baner z napisem Spróbuj dodać kartę telefoniczną.

Następnie, w pierwszej kolejności, trzeba wybrać zdjęcie z Galerii lub aplikacji Zdjęcia Google albo zrobić nowe. Później można je wykadrować – przesunąć bądź przybliżyć (możecie też zrobić jedno i drugie – jest tutaj duża paleta możliwości).

Ponadto karta telefoniczna pozwala zmienić krój czcionki i jej kolor. Cały czas macie podgląd w czasie rzeczywistym – każda zmiana będzie od razu widoczna. Po skończeniu trzeba dotknąć opcję Gotowe w prawym górnym rogu.

screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl

Od tej pory, gdy zadzwoni do Was numer, dla którego utworzyliście kartę telefoniczną, zamiast standardowego ekranu (ze zdjęciem kontaktu, jeśli je dodaliście lub zostało ono automatycznie pobrane z konta Google danej osoby), wyświetli się stworzona przez Was kompozycja.

Karta telefoniczna jest udostępniana sukcesywnie kolejnym użytkownikom w ramach najnowszej aktualizacji do wersji 188. Jeżeli Wasz smartfon jeszcze jej nie pobrał, jej dostępność możecie sprawdzić w sklepie Google Play. Jeśli nie – musicie cierpliwie poczekać na swoją kolej.

Możesz też stworzyć swoją kartę telefoniczną

Google informuje, że posiadacze smartfonów z Androidem będą mogli stworzyć również własną kartę telefoniczną w aplikacji Telefon Google i Kontakty Google, aczkolwiek mnie nie udało się znaleźć tej opcji ani w jednym, ani drugim programie.