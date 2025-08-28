Premiera Samsunga zepsuta. Znamy już nawet ceny

Firma Samsung zaprasza na wydarzenie premierowe, które odbędzie się na początku przyszłego miesiąca. Jednymi z gwiazd tej imprezy mają być tablety z rodziny Samsung Galaxy Tab S11. Jednak informacje na ich temat nie będą dla nas żadną niespodzianką, bo w polskich sklepach już teraz pojawiły się ich karty produktowe. Znamy wygląd, specyfikacje, a nawet ceny.

Samsung zaprasza na premierę tabletów Galaxy Tab S11 i smartfona Galaxy S25 FE

Samsung oficjalnie ogłosił, że już 4 września 2025 zaprezentuje swoje najnowsze urządzenia. W ten właśnie sposób zainauguruje targi IFA 2025. Potwierdzono też, że impreza rozpocznie się o godzinie 11:30 polskiego czasu.

Na zaproszeniu czytamy, że podczas wydarzenia Samsung zaprezentuje szeroką gamę urządzeń. Wśród nich znaleźć mają się zarówno tablety klasy premium, zoptymalizowane pod kątem sztucznej inteligencji, jak i najnowszy członek smartfonowej rodziny Galaxy S25.

Jaki będzie Samsung Galaxy S25 FE? (specyfikacja)

Co się tyczy tego ostatniego, najpewniej chodzi o zajawiany już wcześniej model Samsung Galaxy S25 FE. Nieoficjalne doniesienia wskazują na to, że urządzenie nie odejdzie daleko od estetyki, z jaką mieliśmy do czynienia w przypadku Galaxy S24 FE z 2024 roku. To oznacza między innymi minimalistyczny design i aluminiową ramkę zapewniającą odporność w klasie IP68. Równocześnie jednak Samsung Galaxy S25 FE ma być wyraźnie smuklejszy od swojego poprzednika – jego bok ma mierzyć 7,4 mm, a nie 8 mm. Waga natomiast wynieść ma 190 gramów.

Poza tym spodziewamy się 6,7-calowego wyświetlacza AMOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności dochodzącej do 2600 nitów, procesora Samsung Exynos 2400 oraz akumulatora o pojemności 4500 mAh, który obsłuży ładowanie przewodowe z mocą 45 W oraz ładowanie bezprzewodowe z mocą 15 W. System aparatów na tyle stworzy natomiast główny sensor 50 Mpix, ultraszerokokątny moduł 12 Mpix i 8 Mpix teleobiektyw, oferujący 3-krotny zoom optyczny. Aparat z przodu będzie mieć zaś 12 Mpix.

Tablety Samsung Galaxy Tab S11 bez tajemnic na kilka dni przed premierą

Najjaśniejszymi gwiazdami wydarzenia bez wątpienia mają być jednak tablety z rodziny Samsung Galaxy Tab S11. A przynajmniej miały być, bo karty produktowe, przedwcześnie opublikowane w polskich sklepach internetowych, psują całą niespodziankę. Co wiemy?

Na rodzinę złożą się dwa tablety: Samsung Galaxy Tab S11 z 11-calowym wyświetlaczem oraz Samsung Galaxy Tab S11 Ultra z ekranem o przekątnej 14,6 cala. W przypadku obu urządzeń mowa o panelach Dynamic AMOLED 2X, cechujących się częstotliwością odświeżania 120 Hz.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra (źródło: Media Expert)

Sercem jednego i drugiego modelu jest topowy procesor MediaTek Dimensity 9400+, z którym współpracować będzie maksymalnie 12 GB (w Galaxy Tab S11) lub 16 GB RAM (w Galaxy Tab S11 Ultra).

Podstawowy model dorzuca do tego maksymalnie 512 GB pamięci na pliki, akumulator o pojemności 8400 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 45 W oraz po jednym aparacie z każdej strony: 13 Mpix z tyłu i 12 Mpix z przodu. Jego grubość to z kolei 5,5 mm, a waga to ~470 gramów.

Tablet Samsung Galaxy Tab S11 Ultra natomiast zaoferuje nawet 1 TB pamięci masowej i akumulator o pojemności 11600 mAh (choć maksymalna moc ładowania to nadal 45 W). Zestaw aparatów uzupełniony jest zaś przez ultraszerokokątny moduł 8 Mpix. Całość jest jeszcze smuklejsza (8 mm), ale też cięższa (~690-695 gramów).

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra (źródło: Media Expert)

Podsumujmy…

Specyfikacja Samsung Galaxy Tab S11 i Galaxy Tab S11 Ultra

Samsung Galaxy Tab S11 Samsung Galaxy Tab S11 Ultra Wyświetlacz 11 cali,

Dynamic AMOLED 2X,

120 Hz,

2560×1600 pikseli 14,6 cala,

Dynamic AMOLED 2X,

120 Hz,

2960×1848 pikseli Procesor MediaTek Dimensity 9400+

(3 nm; 3,73 GHz) MediaTek Dimensity 9400+

(3 nm; 3,73 GHz) Pamięć 12 GB RAM,

128-512 GB na pliki 12/16 GB RAM,

256 GB-1 TB na pliki Akumulator 8400 mAh,

ładowanie do 45 W 11600 mAh,

ładowanie do 45 W Aparaty 13 Mpix z tyłu;

12 Mpix z przodu 13 + 8 Mpix z tyłu;

12 Mpix z przodu System Android 16 Android 16 Łączność Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7,

(opcjonalnie) 5G Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E,

(opcjonalnie) 5G Wymiary 254×166×5,5 mm 327×209×5,1 mm Waga ~470 gramów ~690-695 gramów Odporność IP68 IP68 Rysik w zestawie? TAK TAK

A jak będą kształtować się ich ceny? Według polskich sklepów tak:

Samsung Galaxy Tab S11: 12/128 GB (Wi-Fi) – 3799 złotych, 12/256 GB (Wi-Fi) – 4099 złotych, 12/512 GB (Wi-Fi) – 4499 złotych, 12/128 GB (5G) – 4399 złotych, 12/256 GB (5G) – 4699 złotych, 12/512 GB (5G) – 5099 złotych.



Samsung Galaxy Tab S11 Ultra: 12/256 GB (Wi-Fi) – 5699 złotych, 12/512 GB (Wi-Fi) – 6299 złotych, 16 GB/1 TB (Wi-Fi) – 7499 złotych, 12/256 GB (5G) – 6299 złotych, 12/512 GB (5G) – 6899 złotych, 16 GB/1 TB (5G) – 8099 złotych.



A oficjalnie tego wszystkiego dowiemy się za kilka dni. ;)