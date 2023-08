Wielka zmiana na WhatsAppie. Dosłownie

WhatsApp to jedna z najpopularniejszych aplikacji do komunikacji. Jej użytkownicy nieustannie zyskują dostęp do kolejnych funkcji. Najnowsza robi jednak dużą różnicę i z pewnością zostanie przyjęta z otwartymi ramionami.

WhatsApp nareszcie pozwoli wysyłać zdjęcia w lepszej rozdzielczości

Komunikatory internetowe niewątpliwie przyczyniły się do zmniejszenia popularności SMS-ów i MMS-ów. W drugim przypadku nie ma czego żałować, ponieważ wysyłane MMS-ami zdjęcia są tragicznej jakości, patrząc przez pryzmat dzisiejszych możliwości. Nic dziwnego, że użytkownicy wolą udostępniać je przez komunikatory. Niestety, również i one pogarszają ich jakość, ponieważ podczas wysyłania ich rozdzielczość jest zmniejszana. Dotyczy to także WhatsAppa, ale od teraz użytkownicy będą mogli udostępniać swoje zdjęcia w lepszej jakości, o czym poinformował za pośrednictwem swojego oficjalnego konta na Facebooku sam Mark Zuckerberg.

fot. Grzegorz Dąbek / Tabletowo.pl

CEO konglomeratu Meta, do którego należy Facebook wraz z Messengerem oraz WhatsApp i Instagram, udostępnił film, na którym widać, że podczas wysyłania zdjęcia za pośrednictwem WhatsAppa można wybrać rozdzielczość, w jakiej zostanie ono udostępnione. Do wyboru są Jakość standardowa i Jakość HD. Aby wybrać jakość, w jakiej zostanie przesłane zdjęcie, należy dotknąć ikonę HD w górnej części ekranu. W sekcji, która to umożliwi, jest wyjaśnione, że zdjęcia HD są wyraźniejsze, natomiast fotografie w standardowej rozdzielczości zajmują mniej miejsca i są szybciej wysyłane.

Tutaj warto wspomnieć, że można zdecydować, czy otrzymywane zdjęcia będą wyświetlane w galerii Waszego urządzenia. Aby to zrobić, należy dotknąć trzy kropki na ekranie głównym aplikacji, a następnie wybrać Ustawienia i Czaty – odpowiada za to pozycja Multimedia w galerii. Ponadto z poziomu aplikacji można przejrzeć i ewentualnie usunąć otrzymane zdjęcia i filmy – w tym celu trzeba w Ustawieniach wybrać sekcję Pamięć i dane, a potem Zarządzaj pamięcią. Tam też zobaczycie, ile pamięci wewnętrznej zajmują multimedia.

WhatsApp może wkrótce zyskać jeszcze więcej nowości

Jak zostało wspomniane, użytkownicy komunikatora należącego do konglomeratu Meta nieustannie zyskują nowe funkcje. Kolejną nowością może być generator naklejek, wykorzystujący sztuczną inteligencję. Aby go uruchomić, należy przejść na klawiaturze do sekcji z naklejkami i dotknąć przycisk Create (pol. utwórz). Funkcja ta jest jednak na razie dostępna dla ograniczonego grona beta testerów.

Jak jednak ma działać? Otóż po dotknięciu przycisku użytkownik będzie musiał napisać, jak ma wyglądać i co przedstawiać jego naklejka. Co ważne: jeśli uzna, że jest ona niewłaściwa w negatywnym znaczeniu tego słowa lub krzywdząca, będzie mógł ją zgłosić do Mety. Tutaj warto nadmienić, że funkcję generowania naklejek na podstawie opisu może w niedalekiej przyszłości zaoferować również klawiatura Google – Gboard.

źródło: WABetaInfo

Ponadto serwis WABetaInfo informuje, że beta testerzy mogą testować też funkcję, która pozwala dodać nowych członków do trwającej już rozmowy bez konieczności wstrzymywania jej lub kończenia i rozpoczynania nowej z większą liczbą uczestników – to ostatnie obecnie nie jest rzadką praktyką wśród użytkowników.