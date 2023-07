Szef Instagrama wsadza kij w mrowisko: „Android jest lepszy od iOS”!

Biorąc pod uwagę popularność smartfonów z Androidem w Polsce, ale też i całkiem liczna fanbazę systemu iOS (i w ogóle wszystkiego, co apple’owskie), nie dziwi nas, że wciąż gorąco dyskutuje się nad tym, które mobilne oprogramowanie jest lepsze. Nagle w wątku pojawia się szef Instagrama i wsadza kij w mrowisko.

Android kontra iOS

Ponieważ uwielbiamy dyskusje na temat elektroniki użytkowej oraz oprogramowania, staramy się być zawsze na czasie, jeśli chodzi o możliwości i funkcje wiodących systemów operacyjnych. Część redaktorów Tabletowo chętnie sprawdza nowe funkcje, a czasem instaluje testowe wersje oprogramowania, żeby sprawdzić, co takiego napsuli tym razem deweloperzy z Redmond, Cupertino i Mountain View.

Używanie testowych wersji systemów to czasem kupa śmiechu. Z przewagą kupy (fot. Apple)

Oczywiście jesteśmy za tym, żeby każdy korzystał z urządzeń, które mu odpowiadają, z zainstalowanymi na nich systemami najbardziej dopasowanymi do osobistych potrzeb. Ponieważ na rynku jest jednak dość skromny wybór w temacie oprogramowania, nie można uniknąć pewnych porównań, nie mówiąc już o tym, że po prostu możemy uważać, że Android bądź iOS jest w naszych oczach lepszy. I mamy do tego pełne prawo.

Z tego prawa skorzystał też Adam Mosseri, czyli szef Instagrama oraz niedawno uruchomionej platformy Threads. Do wyrażenia swojej – dla niektórych kontrowersyjnej – opinii został zachęcony przez Marquesa Brownlee, znanego również jako MKBHD.

Właśnie na Threads można zobaczyć zwięzły komentarz Mosseriego:

Słowo klucz: „teraz”

Szef Instagrama stwierdził dokładnie, że aktualnie Android jest lepszy od iOS. Najwyraźniej w jego opinii nie zawsze tak było, ale stan faktyczny jest przedstawiony konkretnie.

To o tyle ciekawe, że aplikacja Instagrama zawsze była faworyzowana na iOS w stosunku do jej odpowiednika na Androidzie. Przecież platforma ta na początku wręcz… nie miała apki przygotowanej dla systemu Google.

Złośliwcy wytykają Mosseriemu pewną niekonsekwencję. Skoro Android jest takim super systemem, to dlaczego nie przygotowano na niego jeszcze aplikacji Threads? Na iOS pojawiło się w niej mnóstwo nowych funkcji, a posiadacze smartfonów innych niż produkcji Apple muszą z zazdrością patrzeć na kolegów z iPhone’ami.

Dla nas w Polsce brak Threads na Androidy nie jest tak jaskrawo widoczny, bo oficjalnie nie mamy nawet apki na iOS. Meta traktuje nasz kraj mniej priorytetowo, więc jeśli koniecznie chcemy przetestować nowość stworzoną na obraz i podobieństwo Twittera, to odsyłam Was do naszego testu aplikacji.

A do dyskusji, na temat wyższości jednego systemu nad drugim, także zachęcam.

Osobiście iOS nie leży mi straszliwie i będę stroił sobie żarty z tego systemu, póki dech w mej piersi i ruchomość w stawach dłoni. Wiem, nikt nie pytał, ale to było silniejsze ode mnie ;)