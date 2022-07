Meta, czyli właściciel Facebooka, pozwany jest przez inną firmę o nazwie Meta

Firma-matka Facebooka, czyli Meta, spotka się w sądzie z przedstawicielami innego przedsiębiorstwa… o tej samej nazwie. Społecznościowy gigant został pozwany za rzekomo bezprawne wykorzystanie własności intelektualnej.

Meta kontra Meta

Historia potyczek sądowych między niewielkimi firmami a ogromnymi korporacjami jest bardzo długa i sięga czasów, gdy Apple pozywało firmy zajmujące się sprzedażą owoców za wykorzystanie logo jabłka. W tym wypadku mamy sytuację odwrotną: tym razem niewielkie przedsiębiorstwo pozywa jeden z największych konglomeratów technologicznych. Co chce ugrać?

Stroną wnoszącą pozew jest mała firma MetaX LLC, zajmująca się ogólnie pojętą technologią i tworzeniem treści. Sąd Okręgowy w Nowym Jorku przyjął zgłoszenie przeciwko Meta Platforms Inc., czyli przeciwko właścicielowi Facebooka, Instagrama, WhatsAppa i szeregu innych biznesów. MetaX działa od 2010 roku, więc jest obecna na rynku już długi czas. Tym bardziej dziwnym było dla jej przedstawicieli, że Facebook postanowił pod koniec ubiegłego roku zmienić nazwę spółki nadrzędnej na Meta.

Pozew zaczyna się ostrym oskarżeniem dotyczącym tego, że Facebook „bezczelnie naruszył podstawowe prawa własności intelektualnej, gwarantowane w prawie amerykańskim, by zniszczyć niewielką firmę, Meta”. W zgłoszeniu padają też słowa o rażących aktach nieuczciwej konkurencji.

Justin „JB” Bolognino, założyciel MetaX LLC, próbował ponoć nawiązać kontakt z Facebookiem, by omówić tę drażliwą kwestię, ale jego wysiłki podejmowane w ciągu ostatnich 8 miesięcy okazały się bezskuteczne. Wobec tego, wszczął postępowanie sądowe.

Co ciekawe, klientami „małej Mety” są znane marki, takie jak Spotify, Google, Twitter, HP czy Microsoft. Firma twierdzi więc, że przynajmniej na niektórych obszarach, dwie firmy Meta konkurują ze sobą. Przedstawicielstwo Facebooka jest odmiennego zdania. wychodząc z założenia, że mamy do czynienia z „drastycznie różnymi towarami i usługami”.

Jaki jest cel pozwu?

Wydaje się, że MetaX LLC zależy na ugodzie, w wyniki której Meta Platforms miałoby wyłożyć pieniądze za domniemane szkody dla MetaX LLC, wynikłe z przyjęcia przez Facebooka nowej nazwy – tak mocno zbliżonej do istniejącego i funkcjonującego na rynku podmiotu.

Pozew zawiera w sobie wiele absurdalnych tez. Na przykład MetaX wskazuje, że z powodu wielu kontrowersyjnych działań podejmowanych przez konglomerat Meta, działanie mniejszej firmy zostało stłamszone. Jak czytamy we wniesionych do sądu dokumentach, „Meta wiąże się z toksycznością, która jest nierozerwalnie związana z Facebookiem”. O ile twierdzenie to można nazwać prawdziwym, wpływ skojarzeń z Facebookiem na kształtowanie się biznesu MetaX LLC jest już bardzo naciągane.

Meta Platforms nie wydało jeszcze żadnego oficjalnego oświadczenia, ale z pewnością będzie musiało jakoś odnieść się do pozwu. Sprawa jest w toku.