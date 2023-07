WhatsApp pozwoli Ci komunikować się ze znajomymi w nowy sposób

Wszyscy użytkownicy WhatsAppa wkrótce dostaną możliwość komunikowana się ze znajomymi w nowy sposób. Twórcy ogłosili bowiem wprowadzenie błyskawicznych wiadomości wideo. Jak będą one działały?

Nowy typ wiadomości trafia do WhatsAppa

WhatsApp od wielu lat pozostaje jednym z najpopularniejszych narzędzi do komunikacji na smartfonach i innych urządzeniach. Mimo to zespół, który rozwija ten niezwykle popularny komunikator, nie odpuszcza walki o użytkowników i dość często wprowadza warte odnotowania nowości i zmiany. Ostatnio mogliśmy dowiedzieć się o nowej aplikacji na Wear OS 3 czy wygodnej metodzie przenoszenia czatów. Natomiast teraz ogłoszone zostały błyskawiczne wiadomości wideo.

WhatsApp, podobnie jak główni konkurenci, zapewnia całkiem sporo różnych typów wiadomości. Możemy wysyłać wiadomości tekstowe, mamy naklejki czy również możliwość przesyłania zdjęć. Nie zabrakło też wiadomości głosowych, które – jak zaznaczają sami twórcy – zmieniły sposób komunikacji, umożliwiając szybkie i bezpieczne przekazywanie głosu.

Do już dostępnych sposobów komunikacji w komunikatorze dołączają właśnie błyskawiczne wiadomości wideo. Umożliwiają one reagowanie w czasie rzeczywistym na czaty, przy czym wiadomość nie może trwać dłużej niż 60 sekund. Jak najbardziej można je porównać do wspomnianych już wiadomości głosowych, ale z dodanym obrazem.

WhatsApp twierdzi, że błyskawiczne wiadomości wideo pozwalają podzielić się emocjami, więc powinny sprawdzić się w przypadku składania życzeń, śmiania się z żartów czy też przekazywania dobrych wieści. Oczywiście zastosowań może być znacznie więcej, a wszystko zależy od pomysłów osób korzystających z omawianego komunikatora.

Wypada jeszcze dodać, że film otwarty w czacie będzie automatycznie odtwarzany z wyłączonym dźwiękiem. Stuknięcie filmu spowoduje włączenie dźwięku. Wiadomości wideo są w pełni zaszyfrowane, aby zapewnić bezpieczeństwo i prywatność użytkownikom.

Funkcja będzie dostępna już wkrótce u wszystkich użytkowników

Jak możemy przeczytać we wpisie na oficjalnym blogu, funkcja błyskawicznych wiadomości wideo będzie stopniowo udostępniania użytkownikom i w najbliższych tygodniach ma być dostępna u wszystkich. Oczywiście trafi ona zarówno na urządzenia z Androidem, jak i te działające pod kontrolą iOS.

Warto zatem sprawdzić, czy posiadacie najnowszą wersję aplikacji. Nawet jeśli nie zamierzacie korzystać z opisanej nowości, to przypominam, że zaktualizowana aplikacja oznacza wyższy poziom bezpieczeństwa.