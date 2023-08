WhatsApp dostaje funkcję, której zdecydowanie brakowało

Obecnie nowość wprowadzana jest w wersji beta popularnego komunikatora, ale wkrótce będzie dostępna dla wszystkich użytkowników WhatsAppa. Sprawi ona, że wiele osób nie będzie musiało już instalować Zooma czy Microsoft Teams.

WhatsApp z funkcją udostępniania ekranu

Od dłuższego czasu WhatsApp pozwala na wykonywanie połączeń wideo, zarówno dla dwóch osób, jak i grupowych spotkań. Mimo to dotychczas brakowało funkcji, która znana jest z innych komunikatorów, często wykorzystywanych do prowadzenia wideokonferencji. Otóż użytkownicy nie mogli udostępniać ekranu, ale zaczyna się to zmieniać.

Warto zaznaczyć, że na temat omawianej nowości mogliśmy usłyszeć już wcześniej. Odpowiednie zmiany w aplikacji zostały zauważone pod koniec maja 2023 roku. Natomiast teraz funkcja została oficjalnie ogłoszona, a jej wprowadzeniem pochwalił się nawet Mark Zuckerberg na Facebooku.

Obecnie w wersji beta

Jak już wcześniej wspomniałem, możliwość udostępniania ekranu jest obecnie stopniowo wdrażana w kanale testowym beta. Oczywiście należy to uznać za zapowiedź wprowadzenia funkcji u wszystkich użytkowników w wersji stabilnej, co powinno nastąpić już niebawem. Szczegółowy harmonogram planowanych prac nie został podany, więc nie wiemy, kiedy dokładnie ma to nastąpić, ale najpewniej nie będziemy musieli długo czekać.

(źródło: The Verge)

Twórcy WhatsAppa podkreślają, że funkcję można wykorzystać do udostępniania dokumentów w pracy, przeglądania zdjęć z rodziną, planowania wakacji bądź zakupów online z przyjaciółmi lub po prostu pomagania dziadkom w zakresie wsparcia technicznego. Przyda się ona też podczas podczas prowadzenia prezentacji biznesowych, szkoleń online i w wielu innych scenariuszach.

Pojawienie się opisywanej funkcji oznacza, że użytkownicy WhatsAppa nie będą już musieli sięgać po inne komunikatory, aby udostępnić ekran podczas połączenia wideo. Dotychczas musieli ratować się Zoomem, Google Meet czy przykładowo Microsoft Teams.

Należy dodać, że twórcy WhatsAppa w najnowszej aktualizacji wersji beta dodali jeszcze jedną nową funkcję. Na urządzeniach mobilnych można aktywować poziomy interfejs podczas prowadzenia rozmów wideo. Tutaj również musimy jeszcze trochę poczekać na wprowadzenie funkcji w stabilnej wersji tego popularnego komunikatora.