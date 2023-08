Google wprowadza ogromną zmianę na smartfonach z Androidem

Google nieustannie modyfikuje i ulepsza system Android. I chociaż użytkownicy mogą nie zauważyć co najmniej części wprowadzanych zmian, to ta z pewnością nie umknie ich uwadze, bowiem dotyczy aplikacji, z której bardzo często korzystają każdego dnia.

Google wprowadza rewolucyjną zmianę

Gigant z Mountain View poinformował o ogromnej zmianie polityki wobec jego aplikacji Wiadomości, która jest fabrycznie zainstalowana na większości smartfonów z Androidem i służy do wysyłania oraz odbierania wiadomości SMS i MMS. Ale nie tylko, bowiem jej funkcjonalność można rozszerzyć, korzystając z funkcji czatów RCS.

fot. Jakub Kordasiński / Tabletowo.pl

Do tej pory osoby, które chciały korzystać z czatów RCS, musiały je włączyć ręcznie, przechodząc do ustawień aplikacji. Google zdecydowało się jednak to zmienić – od teraz funkcje czatów RCS zostaną automatycznie włączone wszystkim nowym użytkownikom, posiadającym smartfony z Androidem. Firma z Kalifornii na tym jednak nie poprzestanie – to samo uczyni również w przypadku obecnych użytkowników, jeśli do tej pory nie aktywowali czatów RCS na swoich urządzeniach.

Jednocześnie Google informuje jednak, że niektórzy będą musieli wcześniej zaakceptować warunki korzystania z usługi operatora. Amerykanie utrzymują, że dzięki temu więcej osób skorzysta z ulepszonych mechanizmów bezpieczeństwa, bowiem również i nad tą kwestią właśnie się pochylili. O co chodzi?

Do tej pory bowiem rozmowy były szyfrowane tylko w przypadków czatów 1:1, czyli technologia ta nie obejmowała rozmów grupowych. To się właśnie zmieniło – Google poinformowało, że również czaty grupowe będą w pełni szyfrowane (end-to-end encrypted; E2EE).

Jak włączyć czat RCS na smartfonie z Androidem?

Jak zostało wspomniane, Google automatycznie włączy czaty RCS wszystkim użytkownikom smartfonów z Androidem, jednak proces ten może zająć trochę czasu, jako że w użytku są miliony urządzeń z tym systemem operacyjnym.

Jeśli nie chcecie na to czekać i chcecie wziąć sprawy w swoje ręce, uruchomcie aplikację Wiadomości, a następnie dotknijcie okrągłą ikonę Konta Google w prawym górnym rogu i wybierzcie Ustawienia aplikacji Wiadomości. Później trzeba jeszcze dotknąć Ogólne i na końcu Czaty RCS, i postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie urządzenia.

Aktywacja usługi jest bezpłatna, aczkolwiek nie jest ona dostępna na wszystkich smartfonach – może to zależeć od operatora (na przykład w Play lista wspieranych modeli jest mocno ograniczona). Czat RCS zapewnia podobną funkcjonalność jak komunikatory internetowe, tj. pozwala m.in. przesyłać zdjęcia i filmy w wyższej rozdzielczości niż MMS oraz pokazuje, gdy ktoś odpisuje na wiadomość. Czat RCS wymaga jednak połączenia z internetem – gdy go zabraknie, wiadomości będą wysyłane w formie SMS-ów i MMS-ów.