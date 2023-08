PlayStation 5 ze streamingiem gier w chmurze w 4K

Na PlayStation 5 pojawiła się nowa aktualizacja, która wprowadziła wcześniej zapowiedzianą funkcję streamingu gier w chmurze. Dzięki temu gracze otrzymają dostęp do produkcji w zaledwie kilka sekund!

Streaming gier na PlayStation 5

O tym, że streaming gier z chmury zawita na PlayStation 5, wiedzieliśmy już od kilku miesięcy. Sony przymierzało się do wprowadzenia tej funkcji od dłuższego czasu, ewidentnie chcąc wdrożyć taką możliwość jak najszybciej. Nie ma w tym nic dziwnego, gdyż dla graczy z szybkim internetem jest to niesamowicie przydatna opcja. Nie tak dawno na konsole PlayStation 5 zawitało m.in. pełne wsparcie dal Dolby Atmos, a teraz pierwsi testerzy dostali sposobność streamowania gier na PS5.

Osoby posiadające abonament PlayStation Plus w wersji Premium mogą bez pobierania włączyć wybrane tytuły z PlayStation 5 poprzez granie w chmurze, i to w rozdzielczości 4K! Co więcej, deweloperzy poszli o krok dalej i pozwolili pobrać stan rozgrywki z konsoli.

Produkcje mogą zostać odpalone w czterech różnych rozdzielczościach:

720p,

1080p,

1440p,

2160p.

Jakie gry są dostępne w chmurze PS5?

Jeżeli wraz z rozwojem streamingu gier na PlayStation 5 załapiesz się na testy, to miej na uwadze, że na razie nie jest to finalna wersja usługi. To w praktyce oznacza, że PlayStation wciąż pracuje nad ewentualnymi błędami, a także stara się usprawnić całość oraz dodać jak najwięcej produkcji do streamingu.

Dopóki nowa funkcja streamingu gier nie zostanie finalnie udostępniona dla wszystkich, testerzy będą mogli korzystać tylko z wybranych przez PlayStation gier. Aktualnie dostępne tytuły to:

God of War Ragnarok,

Horizon Forbidden West,

Fortnite,

Fall Guys,

Destiny 2,

Returnal,

Desmon’s Souls,

Death Stranding,

Sackboy A Big Adventure,

Destruction All Stars.

God of War Ragnarok jest dostępne w streamingu PS5 (źródło: tabletowo.pl)

Do tego dochodzą też trailery Demon Slayer i Resident Evil Village. Zapewne w ciągu najbliższych tygodni bądź miesięcy dodane zostaną także inne gry, a sama usługa będzie ciągle rozwijana. Nic w tym dziwnego, biorąc pod uwagę na przykład to, jak duży sukces odniosło GeForce Now.