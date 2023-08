Duże zmiany na TikToku. Co trzeba wiedzieć?

TikTok to ultra popularna aplikacja zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Właśnie ogłosiła znaczące zmiany, które wpłyną na sposób, w jaki będzie działała w kraju nad Wisłą. Na co powinni się przygotować mieszkańcy Polski?

TikTok zapowiedział znaczące zmiany

Ogłoszone właśnie przez jedną z najpopularniejszych w Polsce aplikacji społecznościowych zmiany związane są z koniecznością dostosowania się do ustawy usługach cyfrowych (Digital Services Act; DSA), która zacznie obowiązywać na terenie Unii Europejskiej (konkretniej Europejskiego Obszaru Gospodarczego) już od 28 sierpnia 2023 roku.

Po pierwsze, użytkownicy w Europie otrzymają dodatkową opcję raportowania treści łamiących regulamin platformy. Dotyczy to również reklam. Będziecie mogli wybrać powód zgłoszenia z listy kategorii, takich jak: mowa nienawiści, nękanie czy przestępstwa finansowe. Aby ułatwić wybranie konkretnego powodu, TikTok udostępni specjalny przewodnik, który wyjaśni, w jaki sposób definiowane są poszczególne kategorie.

Zgłoszone treści zostaną poddane nawet dwuetapowej weryfikacji. Pierwszym etapem jest weryfikacja w odniesieniu do Wytycznych Społeczności – jeśli okaże się, że dany materiał je narusza, zostanie globalnie usunięty. Jeżeli jednak pojawią się wątpliwości, przyjrzy się mu zespół moderatorów oraz eksperci prawni. Ocenią oni, czy narusza prawo w konkretnym kraju – jeśli tak, lokalnie zablokuje dostęp do zgłoszonej treści.

fot. Solen Feyissa / Unsplash

W takim przypadku zarówno osoba zgłaszająca, jak i ta, która opublikowała dany materiał, otrzyma powiadomienie o decyzji TikToka oraz informację, czy usunięto go automatycznie, czy zrobił to moderator. Obie strony będą miały możliwość odwołania się od niej (dostaną instrukcję, w jaki sposób). Ponadto platforma zapowiada, że zamierza dostarczać użytkownikom w Europie więcej informacji dotyczących moderacji treści. Wyjaśnia, że na przykład, gdy jakiś materiał zostanie zaklasyfikowany jako nieodpowiedni do rekomendacji użytkownikom w sekcji „Dla Ciebie”, poinformuje dlaczego.

Zmiany w mechanizmie personalizacji

TikTok, podobnie jak Facebook, Instagram czy Twitter/X, niesamowicie wciąga, ponieważ podsuwa treści, które mogą zainteresować użytkownika – to „magia” personalizacji. W związku z wdrożeniem Digital Services Act pojawi się jednak możliwość wyłączenia personalizacji treści. Jak to wpłynie na działanie aplikacji? Wówczas w sekcji „Dla Ciebie” oraz „LIVE” będą wyświetlane materiały pochodzące z regionu zamieszkania konkretnego użytkownika oraz z całego świata, a nie tylko te związane z jego zainteresowaniami.

Ponadto wyszukiwarka pokaże wyniki złożone z popularnych treści regionalnych i w preferowanym języku, a listy obserwowanych kanałów i znajomych zostaną uszeregowane chronologicznie (nie na podstawie profilu użytkownika). Do tego w przypadku osób w wieku od 13 do 17 lat automatycznie wyłączona zostanie personalizacja reklam, aczkolwiek w ustawieniach konta pojawi się możliwość jej włączenia.