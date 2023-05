WhatsApp niczym Discord. Tej funkcji czasem brakowało

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak fajnie byłoby móc udostępnić swój ekran podczas rozmowy wideo? Liczyłeś, że WhatsApp nadrobi te braki względem np. Discorda? Teraz to może stać się rzeczywistością.

WhatsApp dostanie funkcję udostępniania ekranu

WhatsApp, jeden z najpopularniejszych komunikatorów internetowych, kontynuuje rozwój i udoskonalanie swojej aplikacji. Ostatnio platforma komunikacyjna wprowadziła wiele przydatnych funkcji. Wśród nich znajdują się edycja wiadomości, zabezpieczenie czatów hasłem oraz aktualizacje ankiet.

Teraz aplikacja należąca do konglomeratu Meta pracuje nad wprowadzeniem opcji udostępniania ekranu bezpośrednio w trakcie rozmowy wideo. To funkcja, która ma potencjał ułatwić nam codzienne sytuacje. Zauważono ją w jednej z testowych wersji programu.

Udostępnianie ekranu może być szczególnie przydatne podczas prowadzenia prezentacji biznesowych, szkoleń online czy wspólnego przeglądania materiałów z innymi osobami. Ponadto, jeśli jeden z naszych znajomych lub członków rodziny natrafi na jakiś problem podczas korzystania ze swojego urządzenia, można im zdalnie pomóc poprzez udostępnienie swojego ekranu i pokazanie, jak wykonać określone czynności.

Źródło: Wabetainfo

Choć funkcja udostępniania ekranu nie jest nowością w świecie komunikatorów internetowych, WhatsApp dołącza do grona innych popularnych aplikacji, takich jak Telegram, Google Meet czy wspomniany wcześniej Discord. Oznacza to, że użytkownicy WhatsAppa nie będą już musieli korzystać z alternatyw, aby udostępnić swoje ekrany podczas rozmów wideo.

Najnowsza wersja beta komunikatora WhatsApp na Androida (v2.23.11.19) zawiera pierwsze sygnały udostępniania ekranu, jednak na ten moment nie są znane wszystkie szczegóły dotyczące wymagań systemowych czy dostępności funkcji na starszych modelach smartfonów, a także czy będzie można korzystać z niej podczas rozmów grupowych. Niemniej, jest to krok w dobrym kierunku, który potwierdza zaangażowanie twórców w ciągłe doskonalenie swojej platformy.

Ważne jest również zapewnienie użytkownikom bezpieczeństwa i prywatności podczas korzystania z udostępniania ekranu. Dlatego też WhatsApp prawdopodobnie zastosuje pewne ograniczenia, takie jak nie wyświetlanie treści z aplikacji, które mają ustawioną flagę bezpieczeństwa uniemożliwiającą wykonanie zrzutu ekranu.

Źródło: Pexels

Dotyczy to głównie aplikacji, które przechowują poufne informacje, takie jak aplikacje bankowe, menedżery haseł czy aplikacje do przesyłania strumieniowego. Dzięki temu, użytkownicy mogą mieć pewność, że ich prywatne dane nie będą nieautoryzowanie udostępniane podczas korzystania z funkcji udostępniania ekranu w WhatsApp. Dlatego można spać spokojnie: nie udostępnimy rozmówcy przypadkowo naszych danych logowania do konta bankowego.

Inne zmiany w aplikacji

Oprócz wprowadzenia udostępniania ekranu najnowsza wersja beta WhatsApp przynosi także inne zmiany. Jedną z nich jest modyfikacja kolejności dolnego paska nawigacyjnego. Wcześniej pasek nawigacyjny składał się z zakładek Społeczności, Czaty, Status i Połączenia.

Jednak teraz, niektórzy użytkownicy widzą nową kolejność: Społeczności, Czaty, Połączenia i Status. To sugeruje, że studio zajmujące się rozwojem tytułowej aplikacji nadal pracuje nad dostosowaniem układu paska nawigacyjnego w systemie Android, aby zapewnić bardziej intuicyjne i wygodne korzystanie z aplikacji.

Należy zaznaczyć, że mimo pojawienia się tych zmian w wersji beta, nie oznacza to automatycznego wprowadzenia ich publicznie. WhatsApp musi dokładnie przetestować nowe funkcje i zapewnić ich stabilność oraz zgodność z różnymi modelami urządzeń i systemami operacyjnymi. Może minąć jeszcze kilka tygodni, zanim nowe funkcje wejdą w życie dla wszystkich użytkowników.