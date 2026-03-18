WhatsApp zyskał nową wersję. Koniec z zerkaniem na ekran smartfona

Na smartwatchach i zegarkach marki Garmin zadebiutowała aplikacja WhatsApp. Brzmi świetnie, ale niestety nie wszyscy z niej skorzystają.

Aplikacja WhatsApp dostępna na zegarkach Garmin

W zeszłym tygodniu zegarki Garmin zyskały wsparcie dla Pokemon Sleep, a wraz z nim nowe, naprawdę ciekawe tarcze. Na kolejną dużą nowość nie musieliśmy długo czekać, bowiem właśnie pojawiła się aplikacja WhatsApp. Wypada przypomnieć, że w 2025 roku WhatsApp wylądował na Apple Watchach, więc można stwierdzić, że komunikator coraz śmielej wkracza na nadgarstki użytkowników.

Właściciele wybranych modeli Garmin mogą od teraz przeglądać i odpowiadać na wiadomości, sprawdzać historię i ostatnie czaty, a także otrzymywać powiadomienia o połączeniach z możliwością ich odrzucenia. Należy dodać, że na wiadomości można odpowiadać za pomocą wbudowanej klawiatury, a także korzystając z już przygotowanych odpowiedzi i emoji.

Co ciekawe, WhatsApp to pierwsza i jedyna zewnętrzna aplikacja do przesyłania wiadomości, która obecnie dostępna jest na smartwatchach i zegarkach sportowych Garmin. Miejmy nadzieję, że niebawem podobnych aplikacji pojawi się więcej, a użytkownicy zyskają dostęp do m.in. Facebook Messengera.

źródło: Garmin Connect IQ

Jak pobrać aplikację WhatsApp na zegarek Garmin?

Aplikacja WhatsApp jest już dostępna w sklepie Connect IQ. Należy jednak pamiętać, że konieczne jest spełnienie określonych warunków:

aplikacja Garmin Connect w wersji 5.22 lub nowszej,

WhatsApp pobrany na sparowany smartfon – na iOS w wersji 2.26.5 lub nowszej, na Androidzie w wersji 2.26.3 lub nowszej.

Ponadto trzeba mieć jeden z obsługiwanych zegarków: D2 Air X15, Enduro 3, Fenix 8 AMOLED, Fenix 8 Solar, Quatix 8 AMOLED, Fenix 8 Pro, Fenix E, Quatix 8 Pro AMOLED,

Forerunner 570, Forerunner 970, Tactix 8 AMOLED, Tactix 8 Solar, Venu 4, Venu X1 lub Vivoactive 6.

Lista nie jest długa i warto zauważyć, że brakuje na niej wielu kilkuletnich, ale wciąż świeżych i topowych zegarków – przykładowo Garmin Fenix 7 Pro i Epix Pro 2 z 2023 roku. Niestety, to nie pierwszy raz, gdy te modele są pomijane i robi to też sam Garmin udostępniając nowe funkcje. Trochę słabo, że przy tak drogich urządzeniach wsparcie – pomijając poprawki bezpieczeństwa i mniejsze udoskonalenia – potrafi być dość krótkie.