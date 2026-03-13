Smartwatche i Pokemony. Ten nietypowy sojusz powstał w słusznej sprawie

Co mają wspólnego zegarki sportowe i smartwatche Garmin z Pokemonami? Okazuje się, że całkiem sporo. Nowe tarcze to dopiero początek zabawy w słusznej sprawie.

Zegarki Garmin ze wsparciem dla Pokemon Sleep

Dziś, 13 marca 2026 roku, obchodzony jest Światowy Dzień Snu. Głównym celem jest promowanie korzyści płynących z prawidłowego i zdrowego snu, a także uświadamianie o zaburzeniach snu i skutkach, które mogą z tego wynikać. Z okazji tego ważnego dnia – sen jest naprawdę kluczowy w dbaniu o zdrowie – Garmin postanowił połączyć siły z firmą Pokemon Company International.

Użytkownicy wybranych smartwatchy i zegarków sportowych Garmin – m.in. modele z serii Fenix, Forerunner, Venu i Vivoactive – mogą pobrać jedną z dwóch specjalnie przygotowanych tarcz. Pierwsza z nich, nazwana Pokémon Sleep: Snorlax & Friends, przedstawia wiele Pokémonów (Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Pikachu i Snorlax) na wyspie Greengrass. Z kolei druga tarcza, Pokémon Sleep: I Choose You, umożliwia wybór jednego Pokemona spośród 48 opcji.

Co ciekawe, pozy Pokemonów na obu tarczach zegarka będą się zmieniać w ciągu dnia – od szczęśliwych i uśmiechniętych, po zmęczone i senne – w zależności od poziomu Body Battery użytkownika. Wypada dodać, że mamy do czynienia ze wskaźnikiem, który na urządzeniach Garmin pokazuje poziom „naładowania baterii użytkownika” – pod uwagę brana jest jakość snu, poziom zmęczenia i inne czynniki.

Należy też odnotować, że gra Pokemon Sleep jest od teraz kompatybilna ze smartwatchami i zegarkami sportowymi Garmin, co pozwala na synchronizację wybranych danych na temat snu. Ponadto trenerzy, którzy między 13 marca a 1 listopada 2026 roku, zarejestrują się i będą śledzić dane dotyczące snu na urządzeniach Garmin, otrzymają w prezencie trzy Poke Biscuits. Nagrodę można odebrać wybierając ikonę Gift Box w menu gry.

Skąd pobrać tarcze Pokemon dla zegarków Garmin?

Nowe tarcze dostępne są już w aplikacji Garmin Connect IQ Store. W celu dodania jednej z nich do zegarka należy wejść w podany link i po prostu zainstalować tarczę: