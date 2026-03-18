Najpierw przejęli Media Markt. Teraz wchodzą do Europy i chcą konkurować z Amazonem

Kolejny chiński gigant zadebiutował na europejskim rynku e-commerce. Bierze na celownik Amazon i ma potężne działa, którymi chce walczyć z amerykańską platformą (aczkolwiek nie tylko ona powinna się obawiać tego konkurenta). To ten sam podmiot, który wcześniej ogłosił, że przejmie Media Markt i Saturna.

Nowy właściciel Media Markt i Saturna wszedł na europejski rynek e-commerce

JD.com to jedna z największych platform zakupowych w Chinach. 30 lipca 2025 roku ogłoszono, że JD.com stanie się większościowym udziałowcem spółki, do której należą Media Markt i Saturn. Kwota transakcji wyniesie 2,2 miliarda euro.

W umowie zagwarantowano, że przez co najmniej pięć lat obie marki zostaną zachowane, natomiast kwestią otwartą pozostaje, co się stanie z nimi później, a możliwych scenariuszy jest wiele, w tym ich unicestwienie. W przeszłości byliśmy bowiem świadkami wielu rebrandingów.

Tymczasem JD.com uruchomiło własną platformę e-commerce o nazwie Joybuy w sześciu krajach w Europie: Belgii, Francji, Holandii, Luksemburgu, Niemczech i Wielkiej Brytanii. W Belgii, Holandii i Luksemburgu funkcjonuje ona pod jednym, wspólnym adresem. Obsługiwane języki to angielski, francuski, holenderski, niemiecki i chiński.

Lista krajów, w których uruchomiona została platforma Joybuy (screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

W jaki sposób chińska platforma Joybuy zachęca klientów w Europie do zakupów?

Chińczycy zachęcają mieszkańców Europy do zarejestrowania się na platformie Joybuy obietnicą przyznania kuponu rabatowego o wartości 2 euro lub 2 funtów, a także specjalnymi „ofertami powitalnymi”. Klienci otrzymają też kupon o wartości 10 euro lub 10 funtów za skuteczne nakłonienie znajomego do zarejestrowania się w serwisie. Z kolei osoby, które kupią sprzęt RTV lub AGD, mogą liczyć na darmową instalację nowego urządzenia.

Zachętą do zakupów ma być również obietnica szybkiej dostawy – jeśli zamówienie zostanie złożone do godziny 11:00, kurier dostarczy je jeszcze tego samego dnia. Z kolei zamówienia złożone do 23:00, trafią do klienta już następnego dnia. Jest to możliwe, ponieważ JD.com ma 60 magazynów i składów w całej Europie oraz własną usługę dostawy na ostatniej mili

Dostawa jest darmowa dla zamówień na kwotę minimum 29 euro lub 29 funtów. Klienci mogą też wykupić subskrypcję JoyPlus, gwarantującą darmowe dostawy – jej cenę ustalono na początek na 3,99 euro lub 3,99 funtów miesięcznie.