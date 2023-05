Garmin zaprezentował nowe smartwatche. Co oferują i za ile?

Choć smartwatche marki Garmin nie są przeznaczone do masowego klienta jak chociażby zegarki Samsunga, to odpowiadają na oczekiwania i potrzeby wielu osób, dla których sport jest integralną częścią życia. Właśnie z myślą o nich producent wprowadza dziś na rynek nowe modele fenix 7 Pro i epix Pro.

Garmin fenix 7 Pro – specyfikacja i cena

Najnowszy smartwatch producenta jest dostępny w trzech wersjach: fenix 7S Pro 42 mm, fenix 7 Pro 47 mm i Fenix 7X Pro 51 mm. W każdym modelu zamontowano latarkę LED z możliwością regulacji jasności, trybem czerwonego światła i trybem stroboskopowym, a także udoskonalony czujnik optyczny i wyświetlacz MIP nowej generacji z przeprojektowanym układem pikseli, który według deklaracji Garmina ma być jeszcze bardziej czytelny w ostrym słońcu, a wyświetlane dane znacznie jaśniejsze.

fenix 7 Pro (źródło: Garmin)

Garmin fenix 7 Pro zaoferuje też ocenę wytrzymałości, czyli ocenę możliwości do utrzymania wydłużonego wysiłku o danej intensywności (na podstawie danych, takich jak takich pułap tlenowy, krótko i długookresowe obciążenie treningowe oraz historia treningowa), a także ocenę formy na podbiegach (na podstawie danych mocy biegowej, informacji o nachyleniu wzniesienia i wytrzymałości biegowej) – wskazuje ona na postępy treningowe dokonywane na podbiegach.

Kolejnymi nowościami w Garmin fenix 7 Pro są funkcja Przed Tobą, która uwzględnia na mapie dodatkowe punkty w okolicy (POI), takie jak punkty żywnościowe czy stacje pierwszej pomocy, a także mapy pogodowe i cieniowanie reliefowe, które sprawia, że mapy topograficzne są jeszcze łatwiejsze do zinterpretowania. Ponadto do dyspozycji użytkowników zostaną oddane dodatkowe profile aktywności (m.in. rafting, motocross i overlanding).

Smartwatche z serii Garmin fenix 7 Pro wyposażone są również w panel słoneczny, dzięki czemu można je podładować energią słoneczną, a także technologię SatIQ, mapy TopoActive wielu kontynentów i SkiView. Do tego można na nie pobrać muzykę z serwisów streamingowych, by słuchać jej później bez dostępu do internetu i korzystać z płatności zbliżeniowych Garmin Pay. Ceny zegarków z tej linii zaczynają się od 849,99 euro (równowartość ~3850 złotych), a kończą na 1049,99 euro (~4750 złotych).

Garmin epix Pro 2023 – specyfikacja i cena

Podobnie jak fenix 7 Pro, epix Pro również jest dostępny w trzech rozmiarach: 42 mm, 47 mm i 51 mm, a także oferuje wbudowaną latarkę LED z możliwością regulacji jasności oraz trybem stroboskopowym, nowe profile aktywności (m.in. piłka nożna, koszykówka i jeździectwo), funkcje oceny formy na podbiegach, oceny wytrzymałości i Przed Tobą. Do tego i ten model zapewni dostęp do zoptymalizowanego czujnika tętna, map pogodowych i cieniowana reliefowego.

epix Pro 2023 (źródło: Garmin)

Nowy epix Pro oferuje również technologię SatIQ i śledzenie lokalizacji, wbudowane mapy TopoActive (w epix Pro Sapphire Edition) oraz możliwość słuchania muzyki z serwisów streamingowych offline i korzystania z płatności Garmin Pay. Cena tego modelu zaczyna się od 949,99 euro (~4300 złotych), a kończy na 1149,99 euro (~5200 złotych).